Les Canucks font plaisir à leur nouvel entraîneur-chef en blanchissant les Kings

Cette victoire survient moins de 24 heures après les congédiements du directeur général Jim Benning, du directeur général adjoint Jim Weisbrod, de l'entraîneur-chef Travis Green et de l'entraîneur adjoint Nolan Baumgartner.

Thatcher Demko a été parfait devant 30 lancers pour enregistrer un premier blanchissage cette saison et le deuxième de sa carrière.

Brock Boeser et J.T. Miller ont fait bouger les cordages en avantage numérique pour les Canucks en plus d’obtenir chacun une mention d’aide. Conor Garland et Juho Lammikko ont aussi trouvé le fond du filet.

Cal Petersen a stoppé 27 des 31 tirs dirigés vers lui devant la cage des Kings, qui avaient vaincu les Oilers d'Edmonton 5-1 la veille.

Les unités spéciales constituent un gros problème pour les Canucks cette saison. Elles ont toutefois réussi à profiter de deux de leurs quatre avantages numériques, en plus d'écouler deux pénalités.

Norris donne la victoire aux Sénateurs

À Newark, Josh Norris a inscrit le filet décisif en tirs de barrage et les Sénateurs d'Ottawa ont vaincu les Devils du New Jersey 3-2.

Josh Norris a réussi à déjouer Mackenzie Blackwood en tirs de barrage. Photo : Associated Press / Bill Kostroun

Tim Stützle, pour les Sénateurs, et Tomas Tatar, du côté des Devils, ont également touché la cible en fusillade.

Drake Batherson et Brady Tkachuk ont marqué en temps réglementaire pour les Sénateurs (7-15-1), pour qui il s’agissait d’un troisième gain en trois matchs.

Le gardien Anton Forsberg a bloqué 22 rondelles et a fermé la porte à Andrea Johnsson en fusillade pour assurer la victoire.

Damon Severson et Nathan Bastian ont offert la réplique pour les Devils (9-9-5), qui ont subi une quatrième défaite de suite. Mackenzie Blackwood a réalisé 21 arrêts.

À l'origine, ce match devait avoir lieu le 16 novembre, mais a dû être reporté en raison d'une éclosion de cas de COVID-19 parmi les Sénateurs.

Severson a donné l'avance aux Devils après seulement 35 secondes de jeu grâce à un tir de la ligne bleue.

Batherson a égalisé le score à 7 min 15 s de la deuxième période, mais Bastian a riposté seulement 65 secondes plus tard.

Tkachuk a réussi son huitième but de la saison dans la 13e minute de jeu de période médiane.