Je retiens de ce premier grand prix en Arabie saoudite la remarque de l’ancien pilote Martin Brundle, aujourd’hui analyste : on a retenu notre souffle tout le week-end (lors de la collision entre George Russell et Nikita Mazepin au 15e tour).

Ce premier contact avec le circuit construit sur une bande de terre au bord de la mer Rouge n’a pas convaincu du tout les observateurs que la F1 y avait sa place.

Une partie du circuit de Jeddah en Arabie saoudite Photo : Getty Images / Lars Baron

Trop rapide, trop étroit, trop risqué.

Dire que seul le circuit de Monza, qu’on surnomme le Temple de la vitesse, devance le circuit de Jeddah pour la vitesse moyenne au tour (264,4 km/h contre 252,8) en dit long sur le risque que prend la FIA en y organisant une course de F1.

Les circuits où la vitesse moyenne est la plus élevée : Monza : 264,4 km/h

Jeddah : 252,8 km/h

Silverstone : 251,6 km/h

Spa-Francorchamps : 249 km/h

Spielberg : 247 km/h

Comment ne pas grimacer en entendant le concepteur des circuits de F1, Hermann Tilke, présent sur la grille de départ, défendre son œuvre?

On ne cherchait pas à en faire un circuit ultrarapide, mais s‘il l’est, c’est parce qu’il n’y avait qu’une petite bande de terre disponible entre la mer et la ville. Cela qui explique les enchaînements de virages rapides , a-t-il fait remarquer à la télévision britannique.

L’ancien champion du monde Damon Hill a été le premier à parler publiquement des risques à disputer un grand prix de F1 sur ce circuit, tel qu’il est dessiné.

Le pilote britannique George Russell de l’équipe Williams, heurté de plein fouet par la Haas de Nikita Mazepin, demande qu’on modifie le tracé.

À la relance du 15e tour, un accrochage devant lui a forcé Russell à freiner brusquement. Le Russe qui arrivait derrière à pleine vitesse n’a pas eu le temps de freiner et a frappé violemment l’arrière de la monoplace du Britannique.

Le commentateur de la télévision britannique a eu à ce moment-là une phrase sans équivoque : On ne veut pas voir ça en F1 .

On a la vilaine impression que les pilotes ont été les cobayes de ce premier rendez-vous de Jeddah, ajouté tardivement au calendrier de 2021, perturbé par la pandémie. Ce n'était pas prévu au contrat.

Le groupe Formula One et l'Arabie saoudite ont signé un contrat de 10 ans qui ne commence officiellement qu’en 2023.

Voyons le bon côté des choses, l'absence du pays du calendrier de 2022 donne du temps à la FIA, au groupe Formula One et aux autorités de cette monarchie dynastique du Moyen-Orient de tirer les leçons de ce week-end et de modifier le circuit en conséquence. Le manque de terrain disponible le permettra-t-il?

Quand un titre se joue

De plus, la F1 a fait un choix risqué d’insérer un nouveau circuit en fin de calendrier, en sachant que le titre pouvait très bien se jouer en fin de saison.

C’est exactement ce qu’est produit. L’enjeu était de taille à Jeddah, car Max Verstappen pouvait être sacré champion du monde. Or, les équipes arrivaient en terrain inconnu, sans aucun point de repère, avec toutes les interrogations et les incertitudes que cela suppose.

On sait que les simulations à l’usine ne suffisent pas quand il s’agit d’analyser le comportement des pneus, les conditions de la piste sur un circuit tout neuf, jamais utilisé auparavant. Sans compter que le groupe Formula One avait accepté que le grand prix soit disputé de nuit, sous les projecteurs.

Les équipes ont dû travailler de jour, en essais libres, au soleil couchant et de nuit en qualification et en course. Il est difficile de travailler sereinement dans ces conditions, et avec la tension inhérente à un duel pour le titre mondial.

Lewis Hamilton et Max Verstappen ont-ils eu à Jeddah les conditions idéales pour se battre à la régulière pour le titre?

Le casque de Lewis Hamilton au Qatar, aux couleurs de la communauté LGBT+ Photo : Mercedes AMG F1 Team / Twitter

Lewis Hamilton avait des choses à dire sur la présence de la F1 en Arabie saoudite. Il avait encore son casque arc-en-ciel (couleurs de la communauté LGBTQ+) et a pris position sur la question des droits de la personne. Il a passé du temps à répondre aux questions des médias.

Le groupe Formula One a fait fi de la question des droits de la personne pour signer un contrat à long terme fort lucratif évalué à 850 millions de dollars canadiens avec cette monarchie dynastique, où les privations de liberté et les arrestations arbitraires frappent plusieurs catégories de gens, notamment la communauté LGBTQ+.

Hamilton aurait peut-être préféré se concentrer sur la défense de son titre, mais ayant choisi d’embrasser des causes qui lui tiennent à cœur, si à Jeddah, il n’avait pas pris position, on le lui aurait reproché et il aurait perdu encore plus d’énergie à se défendre.

Le Britannique a traversé un week-end éreintant hors et en piste. Et il semblait exténué après la course.

Verstappen se tient très loin de tous ces sujets extrasportifs qui font polémiques et qui donnent mauvaise presse à la F1. Encore très jeune, le pilote de 24 ans conserve son énergie pour tout donner en piste.

Ce qui ne l’a pas empêché de commettre une grosse faute de pilotage en qualification, dans le dernier virage, en étant trop agressif, ce qui a donné la pole position à Hamilton. Dans ce cas-ci, pas de controverse. Ce virage ne permet aucun écart de conduite, chaque pilote le sait, et Verstappen a raté son approche. Il a été très durement sanctionné.

Le lendemain, les deux prétendants au titre ont eu la vie difficile, d’abord sur une grille de départ surpeuplée, où il était difficile de rester dans sa bulle.

Ensuite, en raison de tous les incidents pendant la course : accidents, accrochages, drapeaux rouges, départs arrêtés, voitures de sécurité (réelle et virtuelle). De quoi user la sérénité du plus zen des pilotes.

Le directeur de course de la FIA, Michael Masi, a vécu un dimanche pénible. Il a dû gérer les problèmes les uns après les autres avec de nombreuses conversations radio avec les équipes, que les télévisions peuvent aujourd'hui diffuser.

Michael Masi Photo : Getty Images / Charles Coates

Verstappen a cherché la plus petite ouverture sur ce circuit étroit où les virages à l’aveugle rendaient les manœuvres risquées.

Il est sorti de piste plusieurs fois pour y tirer avantage, ce qui a obligé Masi à le rappeler à l'ordre.

Comment reprocher au Néerlandais d’avoir bousculé son rival pour tenter de remporter son premier titre? Surtout sur ce circuit où il est difficile de rester en piste si on veut surprendre un adversaire.

Verstappen a respecté les directives de Michael Masi qui lui a demandé plutôt deux fois qu'une de rendre la première place à Lewis Hamilton après l'avoir poussé hors piste au premier virage pour garder l'avantage.

Et c’est précisément en tentant de respecter le règlement que le pilote de Red Bull a provoqué la plus grosse controverse du grand prix.

Son équipe lui a confirmé au 37e tour qu'il devait céder le passage à Hamilton qui le suivait comme son ombre. Mais Red Bull lui a demandé de le faire de façon stratégique . Autrement dit, de lui céder le passage de façon à perdre le moins de temps possible.

Verstappen a dû réfléchir rapidement, à 250 km/h de moyenne sur ce circuit sinueux, et il a choisi de lui céder le commandement à la fin du 37e tour, juste avant la zone d'activation du DRS.

Selon la télémétrie de la FIA, dont le journaliste spécialisé Giuliano Duchessa a obtenu copie, le Néerlandais a bien ralenti dès le début de la ligne droite (2e graphique) jusqu’au moment de l’impact. Verstappen a lâché l’accélérateur et a freiné sur plus de 200 mètres, comme on peut le lire.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les données télémétriques du contact entre Max Verstappen et Lewis Hamilton à la fin du 37e tour. Photo : Giuliano Duchessa

Hamilton a été plus hésitant, comme le montre la ligne bleue de son accélérateur. A-t-il reçu trop tard la communication radio que Verstappen le laissait passer ou a-t-il volontairement attendu le début de la zone de déclenchement du DRS (ouverture de l’aileron arrière pour gagner de 15 à 20 km/h) pour le dépasser afin que le Néerlandais ne puisse pas reprendre la tête au bout de la ligne droite?

Mercedes-Benz prétend que Hamilton ne savait pas que Verstappen lui laissait le commandement.

Si le Britannique ne savait pas que le pilote Red Bull ralentissait pour le laisser passer, pourquoi a-t-il ralenti lui aussi et pourquoi est-il resté dans les échappements de son adversaire jusqu’au point d’impact? Il aurait pu se déporter beaucoup plus tôt pour passer.

Le Britannique a admis après la course avoir lui aussi joué le jeu de façon stratégique en fonction de la ligne d'activation du DRS.

L’argument de l’équipe Red Bull est incontestable : Max a ralenti pour le laisser passer (comme le montre le graphique). Oui, mais de quelle façon?

Le graphique montre que la ligne de pression des freins de la Red Bull est à 100 % et plate sur plus de 200 mètres, or les images vidéo montrent un freinage plus prononcé juste avant l'impact, et c'est pour cela que la direction de course a décidé de pénaliser le Néerlandais. Raison : freinage imprévisible.

Les commissaires considèrent comme point clé le fait que le pilote de la voiture 33 a ensuite freiné soudainement (69 bar) et de manière importante, résultant en une décélération de 2,4 g , peut-on lire dans le communiqué officiel.

Tout en acceptant que le pilote de la voiture 44 aurait pu dépasser la voiture 33 quand celle-ci a commencé à ralentir, nous comprenons pourquoi il (le pilote de la voiture 33) ne souhaitait pas être premier à franchir le DRS , précise la direction de course.

Lewis Hamilton heurte l'arrière de la Red Bull de Max Verstappen au 37e tour du Grand Prix d'Arabie saoudite. Photo : Getty Images / Lars Baron

Le fait que Verstappen soit dans la trajectoire de course, alors qu’à cet endroit, la piste est assez large pour que trois voitures puissent y rouler de front, n'a pas aidé sa cause.

Ce qui a fait réagir Martin Brundle.

Il y a un pilotage incisif, déterminé, voire agressif, et il y a ce qu'on a vu à Jeddah. Et c'était trop, a estimé l'analyste britannique. Verstappen a besoin de réfléchir à sa façon de piloter.

Le Néerlandais a également perdu deux autres points à son permis. Il avait déjà perdu un point pour avoir obtenu un avantage en court-circuitant la piste plus tôt dans la course, ce qui lui avait valu une pénalité de temps de cinq secondes. Il ne lui reste donc que 5 points.

Depuis 2014, la FIA a instauré un système de permis à points pour sanctionner des fautes commises en piste. Le permis vierge est de 12 points, et chaque infraction commise en piste peut coûter de 1 à 3 points (voire 5 en cas d'incident grave). Si le pilote perd ses 12 points en moins de 12 mois, il est suspendu automatiquement pour une course. Au bout des 12 mois, les points perdus lui sont restitués.

La direction de course a donc décidé de sévir à l’endroit de Verstappen en le pénalisant d'un ajout de 10 secondes à son temps d’arrivée, ce qui n’a pas changé sa position au classement, alors que Hamilton, pas complètement innocent, n'a pas été pénalisé.

Le Britannique aurait-il réussi à influencer la direction de course en prétendant après la course que visiblement, les règles régissant les dépassements ne s'adressaient qu'à un des deux ? Si c'est le cas, il a eu malgré l'épuisement assez de lucidité pour donner un dernier coup à son rival.

Un titre en F1 ne se gagne pas seulement en piste...

Très clairement dégoûté par la tournure des événements, Max Verstappen est resté de marbre face aux caméras et sur le podium, sur lequel il ne s’est pas éternisé. Il est inutile de lui reprocher cet accroc au protocole.

Lewis Hamilton vainqueur en Arabie saoudite Photo : Getty Images / Dan Mullan

Voici donc, au terme de ce week-end extrême, les deux prétendants au titre avec 369,5 points chacun (le demi-point vient du résultat du Grand Prix de Belgique) avec une course à disputer. Pouvait-on rêver d'un meilleur scénario?

Ça ne s’est pas vu depuis la saison 1974 quand Emerson Fittipaldi (McLaren) et Clay Regazzoni (Ferrari) étaient arrivés au Grand Prix des États-Unis à égalité de points. Le Brésilien avait devancé le Suisse par trois points et avait remporté son deuxième titre après celui de 1972.

Abou Dhabi sous haute tension

Le titre se jouera à Abou Dhabi ce week-end. Une petite semaine, ce n'est pas assez pour prendre du recul, faire le vide et refaire le plein d'énergie.

La tension sera palpable à Yas Marina, un terrain que les équipes connaissent, mais les pilotes rouleront sur un circuit remanié en deux endroits principalement (une épingle et une grande courbe, en vert sur le graphique) pour éliminer des virages lents.

Le circuit remanié Yas Marina à Abou Dhabi Photo : Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix

Lewis Hamilton a déjà remporté cinq fois le Grand Prix d’Abou Dhabi, mais Max Verstappen a gagné la dernière édition, en 2020, au terme d’un cavalier seul de 55 tours.

La pression sera sur le Britannique. Si les deux devaient s'éliminer l'un l'autre, le Néerlandais serait automatiquement champion du monde. Et en plus, Hamilton cherche à remporter son huitième titre mondial, ce que personne n'a réussi à faire. Ce titre le propulserait seul dans une classe à part. Et il sait que Verstappen sera encore plus dangereux en 2022 avec une année de plus d'expérience.

Mercedes-Benz aura aussi beaucoup de pression à Abou Dhabi. Le titre des constructeurs est en jeu, et l'équipe allemande ne veut pas le perdre, forte de son avance de 28 points sur Red Bull. Un doublé vaut 43 points.

Rendez-vous dans quelques jours à peine...