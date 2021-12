Bianca Andreescu ne sera pas des Internationaux d’Australie

Bianca Andreescu a annoncé lundi sur ses médias sociaux qu’elle ne sera pas des Internationaux d'Australie, point d'orgue du début de la saison 2022. La joueuse de tennis canadienne veut s'occuper de sa santé physique et mentale.

Dans son message, elle dit avoir été grandement touchée par la pandémie qui l’a forcée à s’isoler pendant plusieurs semaines. De plus, sa grand-mère s’est retrouvée aux soins intensifs à cause de la COVID-19, ce qui lui a porté un dur coup.

Elle dit avoir été affectée autant mentalement que physiquement.

Je sentais que je portais le monde sur mes épaules. J’étais incapable de me détacher de ce qui se passait à l’extérieur du terrain. Je ressentais la tristesse et la tourmente autour de moi et ça a laissé des séquelles , explique-t-elle.

La Canadienne de 21 ans dit avoir besoin de temps pour s'en remettre et elle prévoit amorcer sa saison un peu plus tard.

Après avoir été à l’écart du jeu en 2020, Andreescu, ralentie par les blessures, a participé à 13 tournois en 2021. Elle a atteint la finale à Miami et son meilleur résultat dans un tournoi du grand chelem a été un huitième de finale aux Internationaux des États-Unis, qu'elle a gagnés en 2019.

Elle s’est inclinée dès le premier tour à Wimbledon et à Roland-Garros et n’a gagné qu’un match à Melbourne.

Elle se retrouve au 46e rang mondial, après avoir atteint la 4e place en octobre 2019 et s’être maintenue parmi les 10 premières pendant deux ans jusqu’au mois d’août dernier.