Tyler Toffoli blessé, Laurent Dauphin rappelé de Laval

L'attaquant Tyler Toffoli souffre d'une blessure au haut du corps et, en conséquence, le Canadien de Montréal a de nouveau rappelé Laurent Dauphin de son club-école de la Ligue américaine de hockey.

Il s'agira du deuxième séjour de Dauphin avec l'équipe cette saison, après qu'il eut été rappelé tard jeudi soir dernier pour remplacer Josh Anderson. Ce dernier était tombé au combat lors de la défaite de 4-1 face à l'Avalanche du Colorado.

Dauphin avait cependant été cédé au Rocket avant la rencontre de samedi contre les Predators à Nashville, qui s'est soldée par une défaite de 4-3 en prolongation.

Le Québécois de 26 ans espère encore disputer un premier match avec le Tricolore depuis qu'il a été acquis des Predators, le 7 janvier 2020, en échange de Michael McCarron.

Par ailleurs, le CH a indiqué que l'état de santé de Toffoli sera réévalué dans les prochains jours. L'équipe était de retour à l'entraînement lundi. Deux autres joueurs brillaient aussi par leur absence. Le défenseur Jeff Petry et l'attaquant Joel Armia n'ont pas patiné puisqu'ils étaient soumis à une journée de traitements.

De plus, le défenseur Kale Clague, réclamé au ballottage ce week-end des Kings de Los Angeles, a pris part à un premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. On ignore pour l'instant si celui qui portera le no 43 sera en uniforme pour le prochain match.

Le Canadien croisera le fer avec le Lightning (15-5-4) de Tampa Bay, mardi soir, au Centre Bell, à l'occasion d'un duel entre les équipes finalistes de la Coupe Stanley l'été dernier.

Le Lightning sera en quête d'une quatrième victoire d'affilée, tandis que le Tricolore voudra mettre un terme à sa séquence de trois revers.