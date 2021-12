Citant des raisons de santé, Robin Lehner renonce aux JO

Le hockeyeur a invoqué des raisons de santé pour expliquer sa décision. Lehner s'exprime ouvertement depuis longtemps sur ses problèmes de santé mentale, notamment sur sa bipolarité. Il a souvent parlé des défis qu'il doit surmonter à l'extérieur de la patinoire.

Après une performance de 23 arrêts dans la victoire de 3-2 des Knights contre les Flames de Calgary dimanche, il a déclaré que ses agents, son psychiatre et lui ont décidé que je n'irais pas (aux Jeux) . Il a souhaité la meilleure des chances à la Suède.

Le gardien de 30 ans, qui a aussi porté les couleurs des Sénateurs d'Ottawa, des Sabres de Buffalo, des Islanders de New York et des Blackhawks de Chicago, a une fiche de 139-133-49 depuis le début de sa carrière dans la LNH. Il présente une moyenne de buts accordés de 2,71 et un taux d'efficacité de ,917, et il a réussi 16 jeux blancs.