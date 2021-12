Christine de Bruin encore sur le podium, cette fois à Altenberg

La pilote canadienne Christine de Bruin et sa coéquipière Kristen Bujnowski ont récolté la médaille de bronze de l'épreuve de Coupe du monde d'Altenberg, en bob biplace dimanche.

Au terme des deux manches disputées, elles ont obtenu un chrono cumulé de 1 min 54 s 45/100. Elles ont fait preuve de beaucoup de constance dans la négociation du parcours, réussissant le 4e temps dans chaque descente.

Elles ont pu monter sur le podium quand la pilote allemande Kim Kalicki a fait quelques fautes dans sa seconde descente, ce qui l'a fait reculer au 4e rang.

Christine de Bruin est aussi d'une remarquable constance en ce début de saison, puisque c'était son troisième podium en trois courses, et chaque fois, la 3e place.

Ce qui fait que l'athlète de 32 ans, d'Edmonton, est 3e au classement général de la Coupe du monde, avec 39 points d'avance sur sa compatriote Kaillie Humphries, qui représente aujourd'hui les États-Unis.

C'est justement Humphries, qui a récemment obtenu sa nationalité américaine, et sa jeune coéquipière Kaysha Love, qui ont remporté l'épreuve d'Altenberg. Love en était à son deuxième départ en Coupe du monde.

Elles ont fini avec un chrono imbattable de 1:54,10.

Kaillie Humphries Photo : Reuters / MATTHIAS RIETSCHEL

L'équipage de la Canadienne a reçu une belle opposition de l'équipage allemand composé de Laura Nolte et de Deborah Levi.

Nolte a gagné la première manche et Humphries la seconde, mais au chrono, c'est la double championne olympique (2010 et 2014) qui est montée sur la plus haute marche du podium.

C'est tellement motivant de pousser pour Kaillie, a dit Love. Je voulais lui offrir une autre victoire.

Kaysha est une freineuse fantastique, a admis Humphries. Elle apprend vite, et veut toujours s'améliorer. C'est bon pour l'avenir du programme américain.

NDLR: En bob biplace, l'athlète placée derrière la pilote doit pousser le bobsleigh au départ et tirer sur le frein à la fin du parcours pour ralentir et immobiliser l'engin.

Les équipages retourneront à Altenberg le 19 décembre, après une compétition à Winterberg le 12 décembre.