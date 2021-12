Jesse Marsch quitte ses fonctions avec le RB Leipzig

Marsch, 48 ans, était à la barre de l'Impact de Montréal en 2011-2012 lors de l'entrée du club en MLS. Il s'est joint à la grande famille Red Bulls en 2015 en tant qu'entraîneur du RB New York.

Cette même année, la troupe new-yorkaise termine au tout premier rang de la MLS en saison régulière et Marsch remporte le titre d'entraîneur par excellence. En poste à New York jusqu'en 2018, il maintient une fiche de 76 victoires, 31 nulles et 45 défaites.

Jesse Marsch en 2015 Photo : Getty Images / Refugio Ruiz

Grâce à ses succès en Amérique du Nord, Marsch s'est vu offrir un poste d'adjoint à Leipzig en 2018-2019. L'année suivante, il dirigera le Red Bull Salzbourg, club autrichien basé à Wals-Siezenheim.

Marsch connaîtra alors ses meilleurs moments en tant qu'entraîneur (59 victoires, 13 nulles et 17 défaites). Sous son règne, Salzbourg remporta deux championnats d'Autriche et deux coupes nationales en 2020 et 2021.

Ses débuts en tant qu'entraîneur en Bundesliga sont toutefois moins fructueux. En 14 matchs en première ligue allemande cette saison, le RB Leipzig n'a goûté à la victoire qu'à cinq reprises et se trouve actuellement en 11e position du championnat.

Même son de cloche en Ligue des champions. En cinq rencontres, les Red Bulls présentent un dossier d'une victoire, une nulle et trois défaites.

Le RB Leipzig et Jesse Marsch se sont mis d'accord pour mettre fin à leur collaboration avec effet immédiat , a affirmé le club sur Twitter.

Cette décision fait immédiatement suite à une nouvelle défaite en Bundesliga de Leipzig, vendredi soir, contre Union Berlin (1-2), reléguant la formation à la 11e place seulement, à 16 points du meneur, le Bayern Munich.

Nous avons livré une prestation catastrophique , avait fulminé après la rencontre Oliver Mintzlaff, le président du RB.

Nous devons analyser la situation et réfléchir à ce que nous devons faire, y compris avec l'entraîneur Jesse Marsch , avait-il ajouté, en ouvrant alors clairement la voie à un limogeage.

Jusqu'à aujourd'hui, le RB n'avait jamais limogé un entraîneur depuis son accession en Bundesliga en 2016.

Actuellement en quarantaine pour cause de la COVID-19, Jesse Marsch s'était exprimé jeudi par vidéo : j'ai certainement commis des erreurs , ajoutait-il.

Je sais qu'il y a des questions sur mon travail, et c'est normal .