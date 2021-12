Toronto perd en fusillade; Ottawa l’emporte en prolongation

Kirill Kaprizov a inscrit le but décisif en tirs de barrage et le Wild du Minnesota a battu les Maple Leafs de Toronto 4-3, samedi soir.

Jordan Greenway, Mats Zuccarello et Marcus Foligno ont touché la cible en temps réglementaire pour le Wild, qui a signé une sixième victoire d'affilée.

Cam Talbot a repoussé tirs pour se hisser à égalité au premier rang de la Ligue nationale de hockey (LNH) au chapitre des victoires, avec 13.

Jason Spezza a enfilé l'aiguille à deux reprises et Auston Matthews a ajouté un but pour les Maple Leafs, qui ont perdu pour une première fois à leurs six dernières confrontations.

Jack Campbell, qui trône lui aussi au premier échelon de la LNH pour les victoires, a bloqué 37 lancers pour les Torontois.

Les Maple Leafs tentaient d'établir un record d'équipe en remportant un huitième match de suite à l'étranger. Le record de sept triomphes à l'étranger a été réalisé en 1940-41, 1960-61 et 2002-03.

Zuccarello et Matthews ont marqué dans les deux premières rondes de la fusillade avant que Kaprizov déjoue Campbell d'un bon tir des poignets. Talbot a ensuite fermé la porte à William Nylander.

Tkachuk mène les Sénateurs vers une victoire de 6-5 sur l'Avalanche

Brady Tkachuk a marqué son deuxième but après 51 secondes de prolongation pour donner aux Sénateurs d'Ottawa une victoire de 6-5 sur l'Avalanche du Colorado samedi.

Brady Tkachuk a déjoué Justus Annunen après 51 secondes de prolongation. Photo : The Canadian Press / Justin Tang

Tkachuk a connu une soirée de trois points en ajoutant une passe décisive. Tim Stützle a également récolté deux buts et une aide, tandis que Josh Norris et Austin Watson ont complété le pointage des Sénateurs (6-15-1), qui ont remporté deux victoires consécutives pour la première fois cette saison.

Thomas Chabot a amassé deux mentions d'aide et Anton Forsberg a réalisé 26 arrêts pour la victoire.

Alex Newhook, Devon Toews et Gabriel Landeskog ont chacun obtenu un but et une passe pour l'Avalanche (12-7-2) tandis que Darren Helm et Tyson Jost ont aussi marqué. Nathan MacKinnon a réussi trois aides.

Jost a marqué à 1:52 de la troisième période pour porter l'Avalanche en avance 5-4.

L'Avalanche semblait avoir créé l'égalité alors qu'il restait trois minutes, mais les Sénateurs ont contesté le but et l'arbitre en chef a finalement confirmé qu'il y avait eu un hors-jeu sur la séquence.

Ovechkin marque son 750e but dans un gain des Capitals Le marqueur russe a marqué son 20e but de la saison et son 750e en carrière, aidant les Capitals de Washington à battre les Blue Jackets de Columbus 3-1, samedi soir. Ovechkin est devenu le deuxième joueur le plus rapide à atteindre le plateau des 750 buts dans la LNH. Il l'a fait en 1222 matchs alors que Wayne Gretzky avait eu besoin de 1001 rencontres. Le capitaine des Capitals n'accuse maintenant que 16 buts de retard derrière Jaromir Jagr pour le troisième rang de l'histoire de la LNH à ce chapitre.

Toews a ensuite marqué sur un tir de la pointe à 18:40 de la troisième pour envoyer le match en prolongation.

Jonas Johansson a amorcé le match devant le filet de l'Avalanche et a accordé quatre buts sur 15 tirs avant d'être remplacé par Justus Annunen, qui a fait ses débuts dans la LNH et en accordant deux buts sur 19 tirs.

Les Sénateurs ont entamé la troisième période avec une avance de 5-3 grâce en partie à deux buts de Stützle en deuxième période.

À égalité 2-2, le jeune allemand a donné une avance de 3-2 aux Sénateurs après avoir été poussé vers Johansson par Jack Johnson. Tous les trois se sont retrouvés dans le filet, avec la rondelle.

Après un long examen, le but a été accordé.

Norris a donné une avance de 4-2 aux Sénateurs à 2:49 en deuxième et a sorti Johansson du match. Annunen l'a remplacé et a accordé un but en avantage numérique à Stützle à 7:46 du deuxième engagement.

Newhook a ensuite marqué un but spectaculaire après avoir contourné Lassi Thomson, pour se présenter seul devant Forsberg avant de le déjouer, réduisant l'avance d'Ottawa à 5-3 juste avant la mi-parcours du match.

Helm avait donné à l'Avalanche une avance de 1-0 à 1:26 du début du match, mais les Sénateurs ont répliqué avec des buts de Tkachuk et Watson à 29 secondes d'intervalle environ quatre minutes plus tard. Le but de Watson était son premier de la saison.

Landeskog a égalisé le score en faisant dévier un tir de la pointe de Toews devant Forsberg à 8:19, sept secondes seulement après le début d'un avantage numérique. Landeskog a prolongé sa séquence de points à sept matchs.