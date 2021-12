Les Jets se ressaisissent face aux Devils

Après avoir encaissé la défaite lors de six de leurs sept derniers matchs, les Jets ont évité le pire vendredi soir en battant les Devils 8-4 à Winnipeg.

La soirée aurait toutefois pu terminer sur une note bien plus négative, sans une séquence de cinq buts sans riposte des Jets en deuxième moitié de match.

La troupe du New Jersey avait initialement effacé un déficit de trois buts pour prendre les commandes 4-3 en deuxième période.

Nico Hischier a d'abord créé l'égalité 3-3 alors que le deuxième engagement venait tout juste de commencer. Il n'y avait que 37 secondes d'écoulées à la période lorsque le Suisse a inscrit son 3e but de la saison.

Moins d'une minute plus tard, Ryan Graves a donné les devants aux Devils pour la première fois de l'affrontement.

Les Jets se sont toutefois réveillés par la suite, inscrivant trois buts en deuxième période et deux autres au troisième vingt.

Le capitaine de la formation du Manitoba, Mark Scheifele, a réalisé un tour du chapeau en plus de récolter une mention d'aide.

Jonathan Bernier a été chassé du match après avoir concédé six buts sur 32 tirs. Son remplaçant, Mackenzie Blackwood, a réalisé six arrêts sur huit lancers.

Le Kraken surprend les Oilers à Seattle

Colin Blackwell et Alex Wennberg ont marqué en moins de trois minutes au deuxième engagement et le Kraken de Seattle a défait les Oilers d'Edmonton 4-3, vendredi soir.

Yanni Gourde et Adam Larsson ont fait bouger les cordages en première période pour le Kraken, qui ont gagné trois de leurs quatre dernières sorties.

Philipp Grubauer a réalisé 29 arrêts, dont 13 au premier tiers, pour la plus récente équipe d'expansion de la LNH.

Connor McDavid, Leon Draisaitl et Evan Bouchard ont tous récolté un but et une mention d'aide pour les Oilers, qui ont vu leur séquence de trois victoires prendre fin.

Stuart Skinner a terminé l'affrontement avec 30 arrêts pour la formation albertaine.

Wennberg a inscrit l'éventuel but vainqueur lorsqu'il a redirigé la passe de Marcus Johansson derrière la ligne rouge.

Les Flames triomphent en tirs de barrage face aux Ducks

Johnny Gaudreau et Matthew Tkachuk ont marqué en tirs de barrage et les Flames de Calgary ont battu les Ducks 4-3 vendredi soir à Anaheim.

Sean Monahan a récolté un but et une passe pour les Flames, meneurs de la division Pacifique.

La troupe de Darryl Sutter porte donc sa fiche à 6-0-2 à leurs huit derniers matchs à l'étranger. Blake Coleman et Elias Lindholm ont également inscrit des buts pour Calgary.

Le portier des Flames Dan Vladar a réalisé 31 arrêts dans la victoire.