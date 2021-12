Crosby et McDavid doivent boycotter les JO de Pékin selon ce joueur de la NBA

Selon Freedom, qui est devenu officiellement un citoyen américain cette semaine, les athlètes ne doivent pas ignorer la violation des droits de la personne en Chine.

Le centre des Celtics de Boston a donc mis au défi Crosby et McDavid de boycotter le tournoi de hockey olympique, qui doit avoir lieu du 9 au 20 février prochain.

Freedom a fait cette déclaration dans une entrevue à l'émission Power and Politics, à CBC. Toutes les médailles d'or au monde que vous gagnez ne sont pas plus importantes que vos valeurs et vos principes , a-t-il mentionné. Et je crois que nous devons nous battre pour ce qui est juste .

Le joueur de centre des Celtics Enes Freedom. Photo : Reuters / Bob DeChiara

Sidney Crosby et Connor McDavid font partie des trois joueurs qui ont déjà été nommés au sein de la sélection canadienne, en compagnie du défenseur Alex Pietrangelo.

Le basketteur d'origine turque a dénoncé à de nombreuses reprises par le passé les violations de la Chine en matière de droits de l'homme. Il accuse notamment le pays d'avoir perpétré le génocide des Ouïghours.

Enes Kanter manifeste pour les droits des populations tibétaines et ouïghoures en portant pendant les matchs de son équipe des souliers avec des inscriptions de nature politique. Photo : Associated Press / Michael Dwyer

Freedom estime que la meilleure façon de prendre position, pour un athlète, n'est pas de manifester une fois sur place, mais de simplement ne pas se rendre en Chine.

Ils ne devraient pas y aller. Je comprends qu'ils travaillent très fort pour arriver à ce niveau-là. Mais parfois il y a des choses plus grandes que le sport , a dit Freedom, 29 ans.

Les Jeux de Pékin débutent le 4 février prochain.

Avec les informations de CBC