À en juger par les manchettes qu’on lit depuis le début de la semaine, beaucoup de gens au Québec semblent considérer normal que le directeur général d’une équipe junior fasse directement le saut comme directeur général d’une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Or, ce n’est pas une trajectoire professionnelle naturelle. En fait, ça n’arrive jamais.

En 2014, les Maple Leafs de Toronto ont innové en embauchant deux des directeurs généraux les plus performants de la Ligue junior de l’Ontario, Kyle Dubas et Mark Hunter.

Dubas n’était alors âgé que de 29 ans mais il était reconnu comme un surdoué dans son milieu. En trois ans, il avait réussi à monter une équipe dominante à Sault-Sainte-Marie en faisant preuve d’une remarquable maîtrise des statistiques avancées. Quant à Hunter, ses Knights de London étaient à la fois la plus dominante organisation de la OHL et l’une des meilleures pépinières de talents pour la LNH.

Dubas a occupé le poste d'adjoint au directeur général pendant quatre ans avant de succéder à Lou Lamoriello en 2018. Durant ces quatre années, Hunter a pour sa part rempli les rôles de directeur du développement des joueurs et de directeur général adjoint des Leafs. Déçu quand Dubas a pris les commandes, Hunter a immédiatement quitté les Leafs et il est tout simplement retourné à son poste de DG à London.

Lorsqu’on fait le tour des 32 équipes de la LNH, les cas de Dubas de Hunter constituent les deux plus grandes promotions décrochées par des DG d’équipes juniors depuis de nombreuses années.

Si le CH décidait de miser sur un directeur général issu du hockey junior majeur, il s’agirait donc d’une décision assez inusitée. Mais juste par curiosité, tenons pour acquis que ce serait une possibilité. Et considérons que si c’est le cas, Geoff Molson et Jeff Gorton sont prêts à retourner toutes les pierres et à sortir des sentiers battus pour dénicher la perle rare.

À partir, de ce moment, tout le monde en conviendra, une démarche rigoureuse consistera à identifier et à rencontrer les meilleurs directeurs généraux ayant œuvré au hockey junior majeur au cours des dernières années.

Et c’est à ce moment que l’exercice pourrait devenir très surprenant.

Par exemple, sur cette liste, on retrouverait obligatoirement le nom d’André Tourigny, qui est présentement l’entraîneur en chef des Coyotes de l’Arizona.

Au cours de sa carrière, Tourigny a bâti trois organisations gagnantes dans les rangs juniors. Sous sa gouverne, les Huskies de Rouyn-Noranda sont devenus une référence au hockey junior majeur canadien. Ils ont pris part à une finale et à trois demi-finales alors qu’ils étaient loin de disposer de moyens financiers aussi solides que les Remparts de Québec.

Pendant une saison, Tourigny a amorcé la reconstruction des Mooseheads d’Halifax avant de recevoir une offre qu’il ne pouvait pas refuser de la part des 67’s d’Ottawa. Deux ans plus tard, les Mooseheads étaient finalistes dans la LHJMQ.

Une fois arrivé à Ottawa, en un tournemain, Tourigny a bâti la meilleure organisation de hockey junior au Canada. Entre 2018 et 2020, le club qu’il a bâti a compilé une hallucinante fiche de 100-23-7. Si la pandémie n’avait pas paralysé les activités de la OHL pendant plus d’une saison, les 67’s auraient certainement participé à plus d’une finale au cours des dernières années.

Ces éclatants succès ont valu à Tourigny d’être embauché par Hockey Canada pour diriger l’équipe nationale junior. Et en le côtoyant, les décideurs de la fédération ont tellement été impressionnés par son leadership et sa minutie qu’ils ont créé un poste d’entraîneur permanent spécifiquement pour lui afin qu’il puisse se retrouver derrière le banc et influencer la composition de l’équipe nationale junior, l’équipe olympique canadienne et l’équipe représentant le Canada au Championnat mondial.

André Tourigny a côtoyé Patrick Roy pendant deux saisons derrière le banc de l'Avalanche avant de démissionner en mai 2015. Photo : Getty Images / Doug Pensinger

L’été dernier, Tourigny débutait à peine comme entraîneur permanent à Hockey Canada quand les Coyotes de l’Arizona lui ont confié leur équipe dans l’espoir d’entreprendre une reconstruction sur une base solide.

Dans le passé, il a aussi agi comme entraîneur adjoint chez l’Avalanche du Colorado et chez les Sénateurs d’Ottawa.

Si les décideurs du Canadien décidaient de chercher des candidats ayant connu du succès comme DG dans les rangs juniors, ils seraient par ailleurs obligés de rappeler un type qu’ils connaissent fort bien : Joël Bouchard.

Le hockey junior majeur est un environnement où les cycles de développement des alignements sont très courts. En seulement trois ans, une équipe arrive à maturité. Les dirigeants des organisations sont donc constamment obligés de reconstruire leur alignement avec des noyaux composés de jeunes de 16 et 17 ans pour avoir une chance de gagner deux ans plus tard.

Or, durant les sept saisons que Bouchard a passées comme DG de l’Armada de Blainville-Boisbriand, cette organisation a fait fi des cycles de développement habituels. L’Armada a atteint deux finales et deux demi-finales en plus de participer deux fois au second tour éliminatoire de la LHJMQ.

Durant deux ans, Joël Bouchard a aussi campé un rôle de directeur général avec Équipe Canada junior. Et sous sa gouverne, le Canada a remporté une médaille d’or et une médaille d’argent (suite à une défaite en tirs de barrage en finale).

Après avoir dirigé le club-école du Canadien pendant trois ans (où il a orchestré un spectaculaire changement de culture), Bouchard a quitté l’organisation montréalaise l’été dernier afin de diriger les espoirs des Ducks d’Anaheim au sein de leur club-école de San Diego.

Dans une entrevue extrêmement intéressante qu’il a récemment accordée à mon collègue Alexandre Gascon, Bouchard expliquait qu’il avait décidé de se joindre aux Ducks parce que les dirigeants de cette organisation le perçoivent, au-delà de son rôle d’entraîneur, comme un véritable gestionnaire de hockey.

À l’extérieur de l’organisation du CH, il n’y a personne présentement qui connaît mieux le Canadien que Joël Bouchard.

Soulignons aussi que les lacunes de l’organisation en matière de développement ne peuvent lui être attribuées. Il a fort bien développé les espoirs que l’administration précédente lui a confiés.

Par ailleurs, Bouchard a aussi joué dans la LNH. Ce milieu ne lui est pas étranger.

Joël Bouchard a connu beaucoup de succès avec l'Armada dans la LHJMQ. Photo : Radio-Canada / Mathieu Bolduc

Ce ne sont que deux exemples, mais ils illustrent parfaitement pourquoi, si les dirigeants du Canadien décidaient de jeter un coup d’œil minutieux parmi les meilleurs DG du hockey junior, Patrick Roy ne constituerait pas un choix automatique.

Il ferait certainement partie du lot, mais il ne se situe pas dans une ligue à part en comparaison avec plusieurs de ses pairs.

En 11 ans à titre de directeur général des Remparts, son équipe a atteint une seule finale de la LHJMQ… et c’était en 2006. Et ce, malgré le fait que l’organisation québécoise dispose de moyens financiers nettement plus élevés que les trois-quarts de ses rivales.

Le fait qu’il ait connu une grande carrière de gardien est certainement une note remarquable à son curriculum vitae. Et les trois saisons qu’il a passées derrière le banc de l’Avalanche du Colorado durant trois ans constituent aussi une expérience non négligeable.

De là à lancer devant les journalistes que l’organisation du Canadien tourne en rond depuis 1993 et qu’elle n’a rien à perdre en lui confiant la gestion de son personnel hockey, il y a toutefois une marge. Une très grosse marge.

Patrick Roy convoite le poste de DG du Canadien

Cinq autres années. Voilà ce que le Canadien pourrait perdre si ses dirigeants décidaient de choisir leur prochain DG sans se donner la peine de rencontrer, en toute sérénité, tous les candidats susceptibles d’exceller dans la gestion de leurs opérations hockey.

Pour toutes ces raisons, l’énorme espace médiatique qu’a occupé une éventuelle candidature de Patrick Roy pour le poste de directeur général du Canadien cette semaine était disproportionné et, jusqu’à un certain point, malaisant.

C’est dommage, mais les déclarations de Roy, celles de son entourage et le ridicule battage médiatique qui a suivi ont nui à sa candidature. Chose certaine, et c’est malheureux pour lui, les derniers jours ne l’ont pas rapproché du Centre Bell.