Trois ans de plus pour Lassi Lappalainen avec le CF Montréal

Après une saison où il a été absent plus souvent qu'à son tour, Lassi Lappalainen a signé un contrat de trois ans avec le CF Montréal, assorti d'une année d'option en 2025.

Le CF Montréal utilisera de l'argent d'allocation ciblé pour défrayer son salaire. L'équipe a précisé que le Finlandais complétera son prêt du FC Bologne jusqu'à la fin de l'année, puis sera transféré à la formation montréalaise.

Lappalainen a pris part à 37 matchs de saison en MLS, dont 22 à titre de partant, depuis son arrivée avec l'équipe en 2019. Il a marqué 10 buts et récolté 4 passes décisives.

En 2021, il a touché la cible le 15 septembre contre Orlando et obtenu deux passes décisives en 13 rencontres, incluant 8 titularisations, et 524 minutes de jeu.

Malgré le fait que nous n'avons pas pu compter sur lui autant que l'on aurait souhaité en 2021 en raison de blessures, nous avons voulu garder Lassi parmi nous, car nous connaissons ses qualités et nous sommes persuadés qu'il reviendra au meilleur de ses capacités avec une bonne préparation , a déclaré le directeur sportif du CF Montréal, Olivier Renard.

« Le fait de pouvoir lui offrir une bonne stabilité, dans une ville et un club où il se plaît est aussi un élément clé dans cette décision. » — Une citation de Olivier Renard, directeur sportif du CF Montréal

L'athlète de 23 ans a fait ses débuts en sélection nationale senior en janvier 2019 dans un match amical contre l'Estonie. Il a disputé un total de neuf matchs avec la Finlande. Il a récemment pris part à l'Euro 2020, disputant 15 minutes dans un duel face à la Russie, durant la phase de groupes.

Avant de s'amener à Montréal, Lappalainen a joué avec le HJK Helsinki pour 16 matchs, au sein de la Veikkausliiga, la première division finlandaise, et deux matchs de Ligue des champions de l'UEFA, marquant six buts.

Il a également passé une saison et demie en prêt avec le Rovaniemen Palloseura, également en Veikkausliiga, en 2017 et en 2018. Il avait alors inscrit 12 buts en 39 matchs de saison, en plus de trois buts en cinq matchs en Coupe de Finlande.

Le Finlandais a disputé sa première saison professionnelle en Veikkausliiga en 2016 avec le HJK Helsinki.