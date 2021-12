Un DG complémentaire... et après Noël, Jeff Gorton prône la patience

Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de fierté que j'ai accepté le rôle de vice-président des opérations hockey avec Canadien de Montréal. La plus grande franchise dans l’histoire du hockey. Avec le but de ramener la coupe Stanley à Montréal. Merci Geoff Molson pour cette confiance. I hope that was ok? (J'espère que c'était correct?) , a dit Jeff Gorton, en ouverture de sa déclaration.

Le nouvel homme fort du septième étage du Centre Bell a ensuite répondu aux questions des journalistes pendant une trentaine de minutes, appuyant à de nombreuses reprises sur le fait qu'il était dans un processus d'acclimatation avec l'équipe et qu'aucune décision ne serait prise à court terme.

Il a cependant confirmé que Dominique Ducharme conserverait son poste jusqu'à la fin de la saison et qu'il amorçait le processus d'embauche d'un nouveau directeur général, qui devrait être, a-t-il répété maintes fois, complémentaire à ce qu'il apporte déjà au CH.

Le choix du prochain DG sera fait de concert avec Geoff Molson, a-t-il indiqué, et la recherche devrait s'étirer au-delà du congé des Fêtes.

Il n'y a pas déjà un groupe d'individus qu'on a décidé d'approcher. Geoff et moi, nous en parlerons davantage. Je ne veux pas m'engager envers personne. Ils peuvent continuer de m'appeler , a ajouté Jeff Gorton, qui a dû répondre à quelques questions sur la candidature spontanée de Patrick Roy.

« J'ai énormément de respect pour lui (Patrick Roy). C'est un homme émotif qui dit ce qu'il pense. [...] Nous allons regarder toutes les candidatures. Je ne vais exclure personne. Je ne dirai ni oui ni non à personne. Mais certainement, Patrick Roy, j'ai entendu qu'il a fait cette déclaration. C'est un gars passionné. Et j'ai beaucoup de respect pour le gars. » — Une citation de Jeff Gorton, vice-président des opérations hockey, Canadien de Montréal

J'aimerais que ce soit quelqu'un avec une vision différente, a-t-il continué. Je pense que c'est mieux que si tout le monde ne pense pas comme Jeff Gorton. On va tenter de trouver une personne qui a une vision différente et un parcours différent, qui peut me compléter.

Le prochain directeur général du Tricolore aura d'ailleurs une ligne directe avec Geoff Molson et pourra prendre ses propres décisions... dans un esprit de collaboration, bien entendu, a-t-il détaillé.

Le propriétaire et président du club avait présenté une structure à deux hommes de hockey lundi, mais la plupart des observateurs doutaient d'une relation d'égal à égal entre Gorton et l'éventuel directeur général. Gorton a insisté pour dire qu'il ne sera pas le patron du directeur général et qu'il souhaite d'abord et avant tout partager sa propre expérience de DG, poste qu'il a occupé avec les Bruins de Boston et les Rangers de New York par le passé, avec la personne qui sera choisie pour succéder à Marc Bergevin.

Vous voyez beaucoup de système complémentaire de deux hommes maintenant où tout le monde travaille en collaboration. C'est ce que nous allons nous efforcer de faire. J'ai été directeur général. Lorsque nous allons embaucher le directeur général, il devra avoir l'autorité pour prendre certaines décisions. Je crois qu'avec mon histoire et mon expérience, je vais être un très bon atout pour cette personne. C'est une des choses qui m'a attiré vers le poste. À New York, en tant que DG, j'avais le pouvoir de prendre des décisions , a souligné Jeff Gorton.

La façon dont cela fonctionne généralement au hockey, a-t-il poursuivi, c'est que vous construisez votre personnel avec des personnes en qui vous avez confiance et vous prenez des décisions. Je pense que chaque équipe fonctionne de la même façon. Vous seriez surpris, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui prennent des décisions avec une seule personne. Nous voulons construire ce tandem.

