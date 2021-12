La F1 en Arabie saoudite, malaises dans le paddock

Le Britannique a fait de la lutte contre les discriminations son combat. Alors, on comprend son inconfort de courir dans ce pays.

Je ne dirais pas que je suis à l'aise d'être ici, mais je ne l'ai pas choisi , a-t-il indiqué, sans détour.

Notre sport a choisi d'être ici et, que ce soit juste ou non, je pense que, pendant que nous sommes là, il est encore important de faire un travail de sensibilisation, a-t-il poursuivi. Beaucoup de changement doit avoir lieu et notre sport doit faire plus.

Hamilton portera à nouveau le casque aux couleurs de la communauté LGBTQ+ qu'il arborait déjà au Qatar il y a 15 jours. Il en sera de même à Abou Dhabi la semaine prochaine.

Le casque de Lewis Hamilton, aux couleurs de la communauté LGBTQ+ Photo : Mercedes AMG F1 Team / Twitter

Les droits des personnes des communautés LGBTQ+ ne sont pas reconnus en Arabie saoudite. L'homosexualité et le travestissement sont vus comme des actes immoraux et traités comme des crimes graves.

De son côté, Sebastian Vettel a organisé un événement de karting réservé à des femmes pilotes, dans un pays où les femmes n'ont le droit de conduire que depuis 2018.

Voir la confiance de ces femmes et leur donner cette occasion dans un domaine dominé par les hommes, c'est génial, et ça m'a fait plaisir d'organiser cet événement , a expliqué l'Allemand.

D'ailleurs, c'est une pilote originaire de Jeddah qui est l'ambassadrice du premier Grand Prix d'Arabie saoudite.

Reema Juffali a 29 ans et participe au Championnat britannique de F3.

La pilote saoudienne Reema Juffali Photo : Twitter / Reema Juffali

Elle a commencé en monoplace en 2019, en F4, en Grande-Bretagne. C'est durant ses études aux États-Unis qu'elle s'est intéressée au sport automobile après avoir passé son permis de conduire là-bas.

Si j’étais restée en Arabie saoudite, j’aurais peut-être eu d’autres options dans les pays voisins, aux Émirats arabes unis, à Bahreïn, où il y a des circuits. Cela ne fait aucun doute que ça aurait été un défi, mais j'aime piloter, alors j'aurais trouvé un moyen , a-t-elle expliqué dans le paddock de Jeddah.

À la question : est-ce difficile pour vous qui êtes Saoudienne d'être pilote professionnelle? Reema Juffali avait visiblement préparé sa réponse, et c'est l'ambassadrice qui a répondu.

C’est difficile pour toutes les femmes de devenir une pilote professionnelle , a-t-elle dit très habilement en riant.

L'arrivée de la F1 fait partie d'une stratégie qui permet à l'Arabie saoudite de diversifier son économie pétrolière grâce aux événements sportifs et culturels et au tourisme. Cela permet aussi au pays d'améliorer son image.

Pour Human Rights Watch, l'Arabie saoudite utilise la F1 et les concerts organisés en parallèle avec des vedettes internationales afin de détourner l'attention de violations généralisées des droits de la personne .

S'ils n'expriment pas leurs préoccupations quant aux graves abus commis par l'Arabie saoudite, la F1 et les artistes risquent de soutenir les efforts coûteux du gouvernement saoudien pour blanchir son image malgré une augmentation importante de la répression au cours des dernières années , a expliqué Michael Page, directeur adjoint pour le Moyen-Orient de Human Rights Watch, dans un communiqué.

Le Canadien Justin Bieber doit donner un concert dans le cadre du grand prix, et plusieurs appels ont été faits à l'artiste pour qu'il annule sa visite.

Des inquiétudes au sujet du circuit

L'ancien pilote britannique Damon Hill, champion du monde en 1996, a exprimé par ailleurs son inquiétude de voir les pilotes atteindre des vitesses au-delà des 320 km/h sur un circuit étroit entouré de murets de sécurité sans espaces de dégagement suffisants.

Le circuit de 6,174 km comprend 27 virages. Il est le plus rapide des tracés urbains, avec une vitesse moyenne de 252 km/h et un pic à 322 km/h entre les virages 25 et 27.

Une partie du circuit de Jeddah en Arabie saoudite Photo : Getty Images / Lars Baron

Le pilote de Ferrari Carlos Sainz fils a demandé aux représentants de la FIA et aux signaleurs en bord de piste d'être très vigilants tout au long du week-end, car plusieurs craignent que les sorties de piste soient coûteuses.

Les pilotes ne connaissent pas le circuit, qui a été terminé il y a à peine quelques jours.

Il a été construit sur une bande de terre vierge à 90 %, sans rues ni immeubles, au bord de la mer Rouge. Ce qui a donné beaucoup de flexibilité à l'équipe de conception pour dessiner des combinaisons de virages à haute vitesse. Cela contraste avec les virages à 90 % qu'on retrouve sur les tracés urbains.

Premiers tours de piste

Les pilotes ont découvert vendredi le circuit de Jeddah.

Au terme de la première séance de travail de 60 minutes, c'est Lewis Hamilton qui a été le plus rapide dans sa Mercedes-Benz, avec un chrono de 1 min 29 s 786/1000.

Son rival au championnat, Max Verstappen, de l'équipe Red Bull, a terminé au 2e rang avec un retard de 56 millièmes de seconde.

Cette séance a eu lieu alors que le jour baissait à Jeddah. Rappelons que la séance de qualification et le grand prix se disputeront de nuit, sous les projecteurs.

Verstappen peut être sacré champion du monde ce week-end s'il remporte la course et si Hamilton finit au-delà du 6e rang.

Le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) a pris le 14e échelon à +1,258 s, le Torontois Nicholas Latifi (Williams), le 19e (+2,035).

La deuxième séance d'essais libres a lieu à 12 h 30 (HNE).