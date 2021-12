Une couverture complète des JO de Pékin à Radio-Canada

Plus de 3500 heures de contenu seront disponibles sur les différentes plateformes de CBC/Radio-Canada. Les différents partenaires RDSRéseau des Sports , TSN The Sports Network et Sportsnet diffuseront aussi en direct certaines épreuves.

À un moment où nous sommes isolés les uns des autres et où il est moins facile de nouer des liens, les Jeux olympiques font partie des rares événements qui ont la capacité de nous rassembler , a déclaré Catherine Tait, présidente-directrice générale de Radio-Canada/CBC.

« Radio-Canada est fière de permettre aux Canadiens de suivre ensemble les aventures olympiques de nos athlètes aux Jeux olympiques de 2022. » — Une citation de Catherine Tait, présidente-directrice générale de Radio-Canada/CBC

En tant que diffuseur olympique et paralympique du Canada, Radio-Canada/CBC est fière de présenter en direct et sur demande une couverture sans égale des épreuves et des performances des athlètes préférés du public canadien, qui se surpasseront pour décrocher l’or , a pour sa part indiqué François Messier, chef de mission pour Radio-Canada/CBC.

Nous avons hâte d’offrir aux adeptes de sports de tout le pays une couverture olympique digne de mention encore une fois , a-t-il ajouté.

En novembre dernier, le Comité international olympique (CIO) a décerné à Radio-Canada/CBC un anneau de bronze pour sa couverture numérique des Jeux de Tokyo.

Les passionnés pourront vivre pleinement l’expérience olympique en compagnie des chefs d'antenne Marie-José Turcotte, Guillaume Dumas, Martin Labrosse et Jacinthe Taillon sur ICI TÉLÉ et sur les plateformes numériques de Radio-Canada.

Les projecteurs sur les athlètes

À compter du 21 décembre, Radio-Canada Sports présentera Le rêve olympique, une série originale de portraits d’athlètes canadiens qui sont quelques-uns des espoirs de médailles canadiens.

Le public pourra alors découvrir d’un nouvel œil les patineurs de vitesse courte piste Charles Hamelin (21 décembre) et Kim Boutin (24 décembre), le patineur de vitesse longue piste Laurent Dubreuil (28 décembre), les planchistes Maxence Parrot (22 décembre) et Éliot Grondin (23 décembre), la hockeyeuse Mélodie Daoust (27 décembre), la skieuse Valérie Grenier (29 décembre) ainsi que le skieur acrobatique Mikaël Kingsbury (30 décembre).

Cette série documentaire en huit parties sera offerte sur ICI TÉLÉ, ICI RDI et ICI TOU.TV.