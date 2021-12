Les Alouettes ont le désir de ramener Khari Jones

Quand l’entraîneur-chef s'assoit aux côtés du président et du directeur général d’une équipe lors du bilan de saison, on présume qu’il sera de retour la saison suivante.

Cela n’empêche pas que de nombreuses questions sur l’avenir de Khari Jones ont été posées au directeur général des Alouettes de Montréal, Danny Maciocia.

Il y a un désir qu’il soit de retour , a noté Maciocia, sans toutefois confirmer le tout formellement. On a du travail devant nous et il faut aller chercher des solutions.

C’était la première année complète de Khari Jones à la tête d’une équipe de football professionnel.

En 2019, il a été propulsé dans ce rôle après le congédiement de Mike Sherman à quelques jours du début de la saison.

Un mois plus tard, il se retrouvait co-directeur général après le limogeage de Kavis Reed.

Ce n’est qu’après la vente de l’équipe en janvier 2020 que Jones a pu se concentrer entièrement sur son travail d’entraîneur-chef. Il vient donc de vivre sa première saison dans ce poste au sein d’une organisation normale.

Une première saison où les résultats ont été décevants après la surprenante campagne de 2019 où les Alouettes ont atteint les matchs éliminatoires pour la première fois en cinq ans.

Resserrer la discipline

Le manque de discipline a souvent été évoqué pour expliquer les déboires de l’équipe, qui a tout de même disputé un match éliminatoire, une défaite de 23-12 à Hamilton.

Le jeune entraîneur-chef prend le blâme.

Ça a commencé dès le début de la saison et, vous avez raison, c’est quelque chose qui me revient, dont je ne suis pas fier. Je vais m’assurer que, du début de la saison, nous allons donner des amendes, mettre des joueurs sur le banc et en congédier s’il le faut pour contrôler ces pénalités.

« En 2019, nous n’avions pas de problèmes avec les pénalités et j’ai présumé à tort que ce serait à nouveau le cas cette année. J’aurais dû réagir plus tôt et régler le problème immédiatement. C’est ma responsabilité et je vous garantis que ça n’arrivera plus. » — Une citation de Khari Jones

Khari Jones est foncièrement un gentilhomme apprécié de ses joueurs, ce que les anglophones appellent un player’s coach , c'est-à-dire un entraîneur proche de ses joueurs. Mais si Jones peut être plus exigeant, il ne deviendra jamais un adepte de l’autoritarisme.

Je suis un "player's coach" et je crois que je le serai toujours. Mais, ce que je veux principalement, c’est être continuellement un entraîneur de football gagnant.

Croyez-moi, je peux être désagréable. Je n’en ai pas l’air, peut-être parce que je souris beaucoup et que j’ai l’air d’avoir du plaisir dans la vie. Je suis capable de me fâcher et les joueurs le voient de temps en temps, mais peut-être pas suffisamment. Ça a été un problème et, à nouveau, je vous assure que ce ne sera pas un problème dans l’avenir .

Je veux traiter les joueurs comme des hommes et leur laisser une certaine latitude, mais arrive un moment où il faut dire, c’est assez, ça s’arrête ici.

Le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, a d’ailleurs dit apprécier le côté humain de son entraîneur-chef.

Je veux que Khari soit Khari, Je pense qu’il peut être un bon gars, mais il peut quand même être ferme et il peut être juste.

Khari a le don de la communication. Il communique bien avec les gens. Quand il communique avec vous, il vous écoute, Il ne le fait pas parce qu’il a déjà une réponse toute prête. C’est un don que peu de gens possèdent. Il est attachant, Il peut rallier les gens.

Khari Jones a 50 ans, mais il est encore un jeune entraîneur-chef et l’adversité rencontrée cette année le fera avancer, croit-il.

J’ai appris que j’ai encore beaucoup à apprendre et qu’il y a beaucoup de chemins qu’on peut prendre comme entraîneur-chef et c’est excitant.

Une équipe a besoin de plusieurs choses et vous devez être prêt à tout.

Arriver à brûle-pourpoint comme ça m’est arrivé en 2019 et apprendre sur le tas. Puis, vivre une première saison morte normale et voir la saison annulée avant de revenir.

J’ai maintenant l’impression d’avoir une première vraie saison derrière moi, avec du bon, du mauvais et de l’adversité. Maintenant, je suis prêt à prendre mon envol , ce qui est bien quand on dirige une équipe d’Alouettes.

Uniquement pour avoir porté l’équipe à bout de bras en 2019, on a l’impression que Jones mérite d’au-moins compléter sa prolongation de contrat, qui le mènerait à la fin de la saison 2022.