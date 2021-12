« Un baume sur une année difficile » - Marie-Eve Dicaire

Pour moi, c’est vraiment un tremplin. Repartir à zéro aurait signifié de retomber très bas dans les classements et d’avoir à livrer quelques combats contre des adversaires plus ou moins bien positionnées sur l’échiquier mondial , a d’abord indiqué Dicaire à Radio-Canada Sports au terme de la séance d’entraînement médiatique tenue jeudi au gymnase Sherbatov, à Laval.

Je pense qu’il n’y a pas de meilleure façon de terminer 2021 qui s’est avérée autrement assez difficile pour moi. J’ai la chance de terminer ça en beauté et de mettre un baume sur cette année-là , a poursuivi la gauchère de 35 ans.

Quand on lui fait remarquer que son adversaire pour la ceinture IBF, la Mexicaine Cynthia Lozano (9-0, 7 K.-O.), est loin d’avoir une feuille de route aussi éloquente que ses rivales précédentes, Dicaire (17-1) ne s’en offusque pas.

Elle avoue cependant ne pas comprendre comment Lozano peut se retrouver devant elle au classement mondial.

« C’est flatteur que tout le monde me donne gagnante à l’avance. Je dois être haute dans l’estime des gens pour qu’ils croient en une victoire aussi facile. Je suis surprise qu’elle soit classée en avant de moi. C’est pourquoi il n’y a pas de meilleure façon que de l’emporter le 17 pour rectifier tout ça. » — Une citation de Marie-Eve Dicaire, boxeuse professionnelle

Son entraîneur de boxe, Stéphane Harnois, abonde dans le même sens. Pour dire la vérité, c’est difficile à croire qu’elle soit classée devant Marie-Eve, mais elle l’est. On n’a pas le contrôle là-dessus. On nous a offert de se battre contre elle et on n’est pas en position de dire non. On a la chance de retourner en championnat du monde. C’est contre Lozano et on se concentre sur ce qu’on peut contrôler , a soutenu Harnois.

En ce qui a trait à la préparation tactique de sa protégée, Harnois a dit que grâce à ses contacts au Mexique, il a eu accès à davantage de vidéos des combats précédents de Lozano, et non pas uniquement celui face à la regrettée Jeanette Zacarias Zapata qui circule encore abondamment sur Internet.

« Je n’aurais pas accepté un combat sans savoir qui on allait affronter. Côté stratégie, on y va surtout en fonction de ce que Marie-Eve est capable de nous donner. Peu importe la vidéo que l’on a vue, on sait qu’il n’y a pas de comparaison possible du point de vue tactique. Ça va se jouer sur le plan physique à savoir laquelle des deux sera la plus tough sur ses jambes. » — Une citation de Stéphane Harnois, entraîneur de Marie-Eve Dicaire

Pas surentraînée

Dicaire n’est pas de nature à avoir besoin qu’on lui pousse dans le dos pour qu’elle performe. Mais au travers des neuf mois qui se sont écoulés depuis qu’elle a été détrônée par l’Américaine Claressa Shields, comment a-t-elle maintenu sa motivation et sa condition physique sans risquer un surmenage, qu’il soit mental ou physique?

On a pris beaucoup de repos. On m’a sortie loin du gymnase de boxe. On s’est assuré que je reste en forme tout en développant de nouvelles habiletés. J’ai eu la chance de m’ennuyer de la boxe en allant chercher de nouvelles aptitudes , a souligné celle qui trépigne à l’idée de remonter dans le ring, et de surcroît pour la première fois au Centre Bell.

Quand on est loin de quelque chose qui nous tient à cœur, il y a quelque chose de spécial qui se passe en dedans.

Un des aspects positifs de sa longue période d’inactivité est qu’elle a permis à Dicaire de traiter et de guérir une blessure au tendon d’Achille du pied gauche qu’elle traînait depuis longtemps.

« C’est vraiment libérateur. Je peux enfin retrouver mes jambes et mes déplacements. C’est vraiment un atout pour moi. C’est quelque chose qui m’a souvent sorti du pétrin face aux autres boxeuses dans des combats plus difficiles. » — Une citation de Marie-Eve Dicaire

Même si elle admet avoir craint de ne pas retrouver ses moyens à 100 %, elle se dit rassurée de savoir qu’elle peut compter sur ses deux jambes qui lui permettent de mieux travailler sur ses changements d’angles ou de vitesse.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Une pensée pour Kim Clavel

Pendant qu’elle sympathise avec Kim Clavel en raison de la blessure qui l’a contraint de participer à la soirée du 17 décembre et de se battre elle aussi pour un titre mondial, Marie-Eve Dicaire dit que la boxeuse-infirmière auxiliaire a fait preuve de maturité en y renonçant.

« C’est facile de se laisser influencer par l’appât du gain. On parle d’un combat de championnat du monde, au Centre Bell. Elle aurait pu se dire qu’elle allait camoufler sa blessure et y aller pareil. Mais à la boxe, l’issue du combat peut changer parce qu’on n’a pas été capable de faire preuve de maturité et de laisser nos émotions de côté. Pour Kim, ce n’est que partie remise. » — Une citation de Marie-Eve Dicaire

Et comment Dicaire aurait-elle réagi face à une situation similaire à l’approche d’un combat aussi important?