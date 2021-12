Un premier podium en Coupe du monde pour Broderick Thompson

Le Canadien de 27 ans a créé la sensation avec le dossard 35 (les meilleurs partent parmi les 20 premiers). Il a ravi la 3e place à l'Allemand Andreas Sander par 3 centièmes de seconde, avec un chrono de 1 min 9 s 56/100.

Je savais que j'avais réalisé une bonne descente, mais quand j'ai vu mon chrono et que j'étais 3e, je ne pouvais pas y croire , a commenté un Thompson incrédule.

Son seul top 10 en Coupe du monde, une 8e place au combiné de Bormio, remontait à décembre 2017. Il ne comptait qu'un autre top 20, une 17e place au combiné de Wengen en 2017.

C'est le Suisse Marco Odermatt (1:08,61) qui a remporté l'épreuve, sa deuxième victoire cette saison. Thompson a été 95 centièmes plus lent que le gagnant.

Le champion olympique en titre, l'Autrichien Matthias Mayer, a terminé 2e en 1:09,39.

Les autres Canadiens en lice, Trevor Philp (1:10,52), James Crawford (1:11,08) et Jeff Read (1:12,36), ont fini respectivement 18e, 29e et 44e, tandis que Brodie Seger et Riley Seger n'ont pas complété le parcours.

Un autre super-G est prévu vendredi à la station du Colorado, en plus de deux épreuves de descente samedi et dimanche.