Le lock-out dans la MLB officialisé par les propriétaires

Associated Press

Associated Press

Les clubs ont donné des contrats totalisant la somme record de 1,4 milliards de dollars pour une seule journée.

Le quatrième lock-out de l'histoire de ce sport est devenu officiel quand la MLB a envoyé un courriel annonçant cette mesure à la MLBPAAssociation des joueurs de la Ligue majeure de baseball après une réunion virtuelle des 30 propriétaires.

La convention collective est venue à échéance à minuit jeudi.

Nous croyons qu'un lock-out durant la saison morte est le meilleur mécanisme pour protéger la saison 2022 , a mentionné le commissaire Rob Manfred, dans une lettre aux partisans.

Le commissaire de la MLB Rob Manfred Photo : Getty Images / Bob Levey

Nous espérons que le lock-out va donner un nouvel élan aux négociations et mener à une entente permettant le début de la saison au moment prévu.

Ce lock-out est nécessaire, car la vision de la MLBPA menacerait la capacité de la majorité des clubs à être compétitifs.

Il est prévu que les camps d'entraînement débutent le 16 février et la saison le 31 mars.

Tony Clark, qui dirige le syndicat des joueurs, a dit que ses membres sont unis et reconnaissent le besoin de le rester pour atteindre des buts communs.

Cette mesure draconienne et non nécessaire (le lock-out) n'effritera pas notre détermination. Les joueurs veulent une entente juste , a-t-il dit dans un communiqué.

Nous restons engagés envers un contrat de travail négocié et qui rehausse la compétition, améliore le produit pour les partisans et fait avancer les droits et les bénéfices de nos membres.

Le lock-out entraîne un gel des signatures et l'annulation des assises hivernales, qui devaient se tenir la semaine prochaine.

De plus, les joueurs n'ont pas accès aux installations de mise en forme et de musculation de leur équipe.

Le baseball majeur a rejeté une demande de diminuer le temps de service nécessaire pour accéder à l'autonomie, ou pour être admissible à l'arbitrage salarial.

Le dernier conflit de travail remontait à 26 ans et demi, soit 9740 jours.

La confrontation actuelle se dessinait depuis plus de deux ans.

Les négociateurs de la MLB auraient quitté l'hôtel où se tenaient les pourparlers, en milieu d'après-midi, sans avoir proposé de réels changements au modèle économique, selon les joueurs.

Au nombre de leurs demandes, une rectification quant au salaire moyen, qui est à la baisse. On décrie le recours à de jeunes joueurs au salaire plus bas, au détriment de vétérans remerciés.

Mercredi, six contrats à neuf chiffres ont été accordés, dont deux par les Rangers à Corey Seager et à Marcus Semien.

Les Tigers ont embauché Javier Baez, les Mets Max Scherzer, les Jays Kevin Gausman et les Twins Byron Buxton, parmi plusieurs ententes.

C'était la première fois que les équipes, au total, dépensaient plus de 1 milliard de dollars en une seule journée.

Il y a quelque chose de plaisant là-dedans , a dit Scherzer.

Voir tout le monde signer en même temps, voir des équipes dépenser en vue de gagner comme ça, c'est rafraîchissant.

Lors des dernières saisons mortes, ça ne bougeait pas.

Les joueurs et les équipes ont peut-être craint une période d'autonomie bien courte au printemps, si le lock-out s'étire.

De gros noms restent disponibles comme l'arrêt-court Carlos Correa, le premier-but Freddie Freeman, le troisième-but Kris Bryant, l'arrêt-court Trevor Story et le voltigeur Nick Castellanos.

Ces joueurs autonomes et d'autres devront possiblement attendre au printemps ou plus tard pour se trouver un club.