Novak Djokovic aide à propulser la Serbie en demi-finales de la Coupe Davis

Associated Press

Associated Press

Novak Djokovic a prévalu en simple et en double, mercredi, aidant la Serbie à accéder aux demi-finales de la Coupe Davis en l'emportant 2-1 face au Kazakhstan.

Le no 1 mondial a battu Alexander Bublik en deux manches, puis a fait équipe avec Nikola Cacic pour une victoire de 6-2, 2-6 et 6-3 contre Andrey Golubev et Aleksandr Nedovyesov.

Les Serbes ont atteint les demi-finales pour la première fois depuis 2017. Leurs prochains rivaux seront les Croates.

En double, la Serbie a réussi un bris de service à 2-2 et 5-3 dans la troisième manche.

Le seul titre de la Serbie à la Coupe Davis a été obtenu en 2010, aux dépens de la France en finale. Le pays a perdu contre les Tchèques en ronde ultime en 2013.

Djokovic a gagné en simple après que Mikhail Kukushkin ait battu Miomir Kecmanovic.

Djokovic a signé un bris à chaque manche contre Bublik, 36e, gagnant 6-3 et 6-4. Il a prolongé sa séquence de victoires en simple en Coupe Davis à 17 matchs.

Kukushkin a eu besoin de plus de trois heures pour l'emporter 7-6 (5), 4-6, 7-6 (11) contre Kecmanovic.

Le Kazakhstan tentait de faire sa première apparition en demi-finales après avoir atteint les quarts de finale six fois, le plus récemment en 2018.

Viktor Troicki fait ses débuts en tant que capitaine de la Serbie, deux ans après sa dernière participation comme joueur.