Le Canada n’a pas décidé s’il envisagera un boycottage diplomatique des JO de Pékin

Les États-Unis songent à un boycottage diplomatique des JO, pour manifester contre le traitement réservé à la minorité musulmane des Ouïgours par les autorités chinoises.

Questionnée à savoir si le Canada allait emboîter le pas de son voisin à son arrivée au caucus libéral en matinée, la députée fédérale de Brome-Missisquoi, au Québec, y est allé de cette réponse avant d'esquiver les journalistes :

La décision n'a pas encore été prise. On est toujours en discussions avec les alliés. Le gouvernement respecte l'indépendance des Comités olympique et paralympique canadiens. En tant que ministre des Sports, ma priorité, c'est évidemment la sécurité des athlètes et leurs succès.

C'était la première fois que Mme St-Onge commentait ce dossier depuis qu'elle a été nommée ministre des Sports. Elle est également ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec.