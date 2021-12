Des joueurs clés du Canadien éteints dans des moments clés

Compte tenu de la saison du Canadien, il ne fallait pas s'attendre à voir beaucoup d'aspects positifs sur le plan statistique. Toutes les données confirment les difficultés de l'équipe, principalement le différentiel à cinq contre cinq (-13) ou encore la fiche de l'équipe dans des matchs avec des écarts de trois buts ou plus (5-11), une statistique de plus en plus utilisée quand vient le temps d'évaluer une formation. De plus, non seulement l'équipe joue mal, mais elle joue aussi de malchance, avec aucune victoire dans les matchs serrés avec un écart d'un but (0-3-2). Quand tout va mal…

Un texte d'Alain Usereau

À quoi ressemble le bulletin mensuel des joueurs du CH au 1er décembre? D'abord, il est important de rappeler, comme ça a été le cas lors de la dernière saison, qu'il est plus difficile d'évaluer un joueur sur le plan individuel dans un contexte perdant.

Il est possible d'évaluer l'importance de chacun des buts marqués dans un match, selon la situation (égalité numérique, avantage, désavantage, filet désert, etc.), le pointage et le moment. En compilant tous ces buts et leur importance, on peut établir un coefficient nous donnant un aperçu de l'apport d'un joueur dans les moments clés. Ce coefficient représente la probabilité de gagner avant et après le but. Par exemple, un but égalisateur marqué en milieu de troisième période augmentera de 30 % la probabilité de point dans le match, ce qui est énorme.

Allons tout de même voir qui s'en est bien tiré jusqu'ici dans ce classement, en tenant compte de l'importance des buts comptés et accordés, leur contexte selon le pointage et le moment dans le match :

Joel Armia : 0,50

Chris Wideman : 0,47

Jonathan Drouin : 0,38

Sami Niku : 0,24

Mathieu Perreault : 0,13

Jonathan Drouin connaît une bonne saison. Photo : Reuters / Dan Hamilton

Du groupe, Drouin est celui qui peut être considéré comme un des joueurs clés dans l'équipe et dans une moindre mesure, Joel Armia. Si Chris Wideman est notre défenseur qui nous donne une meilleure chance de gagner, il est possible que l'équipe soit dans le trouble. Si on regarde le classement en commençant par le bas, voici ce que ça donne :

David Savard : -1,64

Josh Anderson : -1,53

Tyler Toffoli : -1,21

Nick Suzuki : -1,00

Jeff Petry : -0,99

Le vieil adage qui dit que les meilleurs doivent être les meilleurs prend tout son sens ici. Ces cinq joueurs devraient faire partie de ceux qui mènent l'équipe dans la bonne direction. Pour que l'équipe actuelle connaisse du succès, il faut absolument que les piliers donnent le ton. On est manifestement loin du compte.

Dans le cas de David Savard, il y a des circonstances atténuantes. Depuis le début de sa carrière, il s'est retrouvé dans des équipes bien pourvues en défense. À Columbus, il était appuyé par Seth Jones et Zach Werenski. À Tampa, le Lightning était déjà fort bien nanti avec Victor Hedman, Mikhail Sergachev et Ryan McDonagh. En gros, Savard est un excellent complément dans une bonne brigade défensive.

Quant aux trois attaquants dans la liste, une telle cote négative ne peut faire autrement que de plomber l'équipe. Quant à Petry, on lui a (encore) demandé de se comporter comme un quart-arrière, ce qu'il n'a jamais été depuis le début de sa carrière, malgré un coup de patin supérieur à la moyenne et des points qui sont trop souvent vides.

Jeff Petry connaît une saison difficile. Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Les déboires actuels de l'équipe avaient d'ailleurs été mis au jour par la plupart des observateurs. Les voyants étaient déjà au rouge avant que la saison commence avec des carences au centre et l'absence de défenseurs habiles pour sortir la rondelle rapidement.

La saison dernière, les données établies ici semblaient montrer que Phillip Danault était beaucoup plus utile que ce que laissaient voir ses statistiques offensives. D'ailleurs, sa cote est positive avec les Kings. Ce n'est pas un mince exploit, comme l'équipe tentait de demeurer à flot en l'absence de deux défenseurs importants, Drew Doughty (de retour depuis peu) et Sean Walker. De fait, sa cote est même supérieure à celle d'Anze Kopitar!

Amputé d'un tel joueur à la position la plus importante au hockey et sans remplacement en vue, le Tricolore s'est rendu fort vulnérable. Ajouté au départ d'un autre membre de ce trio en Tomas Tatar, c'était un trou béant qu'on n'a visiblement pas été capable de combler.

Ce début de saison a sonné la fin pour Marc Bergevin. Plusieurs observateurs ont parlé du repêchage et du développement des joueurs pour expliquer les insuccès actuels.

Il serait par contre important aussi de relever ce qui a amené l'ex-directeur général à prendre certaines décisions.

Bergevin a toujours accordé une très grande importance au caractère d'un joueur. C'est ce qui a motivé sa décision d'accorder un très bon contrat à Brendan Gallagher. C'est aussi ce qui l'a amené à acquérir Shea Weber et à laisser partir P.K. Subban dans l’échange le plus médiatisé de son règne. Bergevin avait déterminé que Weber et son leadership valaient davantage que le talent de Subban et les distractions qu’il pouvait causer.

Le problème, c'est que lorsque Bergevin est arrivé avec l'équipe, il comptait sur deux défenseurs qui pouvaient sortir la rondelle rapidement avec Subban et Andrei Markov. Après le départ de Markov, aucun défenseur n'a été en mesure d'égaler leur apport sur la glace.

D'ailleurs, à la dernière année de Markov, sa cote finale avait été de 3,20, de loin la plus élevée du CH et parmi les meilleurs de toute la Ligue nationale parmi les défenseurs. Personne ne s'est approché cette cote dans l'équipe depuis son départ.

Andrei Markov a quitté le Canadien en 2017. Photo : La Presse canadienne / Minas Panagiotakis

Il faut évidemment parler de la gestion des gardiens. Construire une équipe autour d'un gardien est un anachronisme. Il en a été question dans ces textes depuis un an. La position a évolué et l'écart entre les meilleurs et les deuxièmes gardiens s'est considérablement rétréci, de sorte que rien ne justifie de concentrer ses dollars à cette position dans un contexte de plafond salarial. Petit exercice : faites le tour des gardiens qui éprouvent des problèmes et vous verrez dans la grande majorité des cas de mauvaises équipes.

Voici en terminant le haut du classement statistique pour l'ensemble des joueurs de la Ligue nationale.

Alexander Ovechkin : 2,45

Ryan Hartman : 2,43

Justin Faulk : 2,22

Dmitri Orlov : 2,11

Timo Meier : 2,07

Il s'agit d'un retournement spectaculaire pour Ovechkin. Au cours des dernières années, sa cote était négative malgré une bonne production offensive. Il marquait trop de buts sans importance et montrait un laissez-faire en défense. Cette année, il mérite un coup de chapeau.

Alexander Ovechkin Photo : Reuters / Timothy T. Ludwig

Les noms d'Orlov et de Faulk sont revenus à l'occasion au sein de leur équipe, particulièrement Orlov, et c'est ce que l'on recherche : une constance année après année. Il y a quelques années, lui et Matt Niskanen avaient formé le meilleur duo de défenseurs de toute la Ligue nationale. Les chiffres semblent montrer aujourd'hui qu’Orlov méritait la plus grosse part du crédit.

