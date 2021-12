Les Canadiennes terminent une saison remarquable avec un match nul

À la 18e minute de jeu, Nichelle Prince a forcé un revirement pour aller décocher un tir contre la gardienne mexicaine Emily Alvarado, mais cette dernière à résisté.

Une minute plus tard, c’était au tour de Jessie Fleming de remettre le ballon à Deanne Rose qui avait déjoué la défense et la gardienne, mais son tir est passé à quelques centimètres seulement du poteau.

Les Canadiennes n’ont pas relâché l'attaque. À la 36 minute, Nichelle Prince a de nouveau testé Alvarado, qui a fait l’arrêt, mais le retour est allé à Christine Sinclair qui a malheureusement vu son tir être arrêté en défense.

À la 76 minute, c’était au tour de Cloe Lacasse d’effectuer une belle passe en diagonale à Jordyn Huitema qui en a profité pour décocher un puissant tir vers Alvarado, mais la gardienne mexicaine avait anticipé le coup et est restée intraitable.

La gardienne de but canadienne Kailen Sheridan a signé le jeu blanc, alors que le milieu de terrain Desiree Scott a été élue joueuse du match pour le Canada.

Ces matchs nous ont permis d’évaluer des joueuses et c’est ce qu’on retient le plus, soit que ces nouvelles joueuses ont pu se joindre à nous et apprendre notre système, a déclaré Bev Priestman, entraîneuse-chef de l’équipe nationale féminine. Nous avons acquis de l’expérience que nous pourrons utiliser et être prêtes pour les qualifications et au-delà avec de belles leçons à appliquer quand ça comptera le plus.

Le bilan des Canadiennes en 2021 aura été de sept victoires, sept matchs nuls et trois défaites, incluant une suite de 12 matchs où elles sont restées invaincues et un titre olympique.

Nous devons commencer à croire en nous et utiliser le courage qui nous a soulevées vers les sommets de l’été dernier aux Jeux olympiques, a ajouté Priestman. Nous sommes emballées d’entreprendre la nouvelle année et d’amener ce groupe vers l’avant et bâtir sur ce qui a été une année fantastique.

La saison 2022 du Canada débutera le 17 février alors que l’équipe affrontera l’Angleterre lors d’un nouveau tournoi. Des matchs contre l’Allemagne et l’Espagne suivront.

(Avec les informations de CBC.)