Les défaites s’accumulent chez les Raptors, battus 98-91 par les Grizzlies

Multipliant les erreurs et les chances ratées, les Raptors de Toronto ont perdu un troisième match de suite, mardi, s'inclinant 98-91 devant les Grizzlies de Memphis.

Toronto (9-13) n'a jamais mené durant le match.

Les Raptors se sont approchés quelques fois à un point en deuxième demie.

Mais après un autre relâchement du groupe de Nick Nurse, un tir de trois points de l'Ontarien Dillon Brooks a donné une solide avance de 84-73 aux Grizzlies, avec 8:01 au cadran au dernier quart. C'en était trop pour les Raptors, qui ont une fiche de 2-8 à la maison.

Le club torontois a montré une fiche de 5-10 en novembre et se trouve à deux matchs et demi de la 10e place dans l'Est.

Jaren Jackson a mené les Grizzlies avec 25 points, deux de plus que Desmond Bane. Brooks a terminé la soirée avec 17 points.

Memphis se débrouillait sans le joueur vedette Ja Morant. Blessé au genou vendredi, face aux Hawks, il devrait rater quelques semaines.

Repêché deuxième au total en 2019, Moran a récolté en moyenne 24,1 points par match, cette saison. Ça lui vaut le 12e rang dans la NBA.

Pascal Siakam a dominé les Raptors avec 20 points, un de plus que Scottie Barnes.

Fred VanVleet a obtenu 15 points. Le réserviste Yuta Watanabe a très bien fait, amassant 11 points, dont trois tirs de longue distance.

Faisant de mauvais choix de tirs et jouant avec très peu de conviction, les Raptors ont eu 17 points de retard en première demie.

Après 24 minutes, le club se trouvait en déficit par 11 points.

Une poussée de 10-0 au troisième quart a donné espoir aux partisans, mais ça n'allait pas durer.

Comme exemple du manque d'opportunisme, Barnes a raté un dunk qui aurait diminué l'avance adverse à 77-74. Les Grizzlies ont vite pris le contrôle encore plus, menant au tir au long cours de Brooks.

Les Raptors étaient de nouveau privés de plusieurs éléments.

OG Anunoby et Khem Birch rataient un septième match consécutif - une blessure à la hanche gauche et au genou droit, respectivement.

Anunoby amenait 20,1 points par rencontre en moyenne, cette saison.

Gary Trent était absent dans un deuxième match d'affilée, résultat d'ennuis au mollet droit.

Les Raptors ont entamé dimanche contre Boston un séjour de sept matchs de suite à domicile. Les prochains visiteurs seront les Bucks (jeudi), les Wizards, le Thunder, les Knicks et les Kings.