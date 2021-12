LeBron James inscrit au protocole COVID de la NBA

Associated Press

Il n'est pas disponible en vue du match de Los Angeles à Sacramento.

Selon toute probabilité, James, qui a déjà dit être vacciné, a obtenu un test positif à la COVID-19 ou a reçu un résultat non concluant.

S'il a contracté le virus, James sera probablement absent pendant un minimum de 10 jours, à moins de montrer deux tests négatifs en 24 heures.

Également mardi, la NBA et l'Association des joueurs ont réitéré que les entraîneurs et les joueurs pleinement vaccinés sont encouragés à obtenir une dose additionnelle d'un vaccin aussi vite que possible.

Dans un mémo obtenu par l'Associated Press, la ligue rapporte 34 cas où un joueur, un entraîneur ou un membre du personnel pleinement vacciné a quand même obtenu un test positif.

La NBA a déjà dit qu'environ 97 % des joueurs sont pleinement vaccinés.

Kyrie Irving, qui n'a pas encore joué cette saison, représente l'une des exceptions.

Incluant mardi, James a raté 12 des 23 premiers matchs des siens.

Des blessures lui ont coûté 10 rencontres. Il a aussi écopé d'une suspension d'un match - sa première sanction du genre, en 19 ans de carrière.

James a récolté en moyenne 25,8 points par match, cette saison.