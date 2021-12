Le CF Montréal exerce les options aux contrats de 12 de ses joueurs en vue de 2022

Le CF Montréal a annoncé mardi avoir exercé les options aux contrats de 12 joueurs, dont celles du milieu de terrain Mathieu Choinière et du défenseur Joel Waterman.

Dans un communiqué, la formation montréalaise a aussi confirmé qu'elle avait fait de même avec le gardien Jonathan Sirois, les défenseurs Zachary Brault-Guillard, Keesean Ferdinand, Karifa Yao, ainsi que les milieux de terrain Jean Aniel-Assi, Ahmed Hamdi, Sean Rea, Nathan Saliba, Joaquín Torres et Rida Zouhir.

Le gardien James Pantemis, les défenseurs Zorhan Bassong, Kamal Miller, et Robert Thorkelsson, les milieux de terrain Ismaël Koné, Djordje Mihailovic, Matko Miljevic, Samuel Piette et Victor Wanyama, ainsi que les attaquants Bjorn Johnsen, Romell Quioto, Sunusi Ibrahim et Mason Toye sont déjà sous contrat pour la saison 2022.

Par ailleurs, l'équipe n'exercera pas l'option des contrats du gardien Sebastian Breza (option d'achat), des défenseurs Mustafa Kizza, Aljaz Kiki Struna, des milieux de terrain Jean-Yves Ballou Tabla, Clément Bayiha, Tomas Giraldo et Emanuel Maciel.

Toutefois, il n'est pas impossible que Breza soit de retour avec le CF Montréal, si l'équipe parvient à s'entendre avec le FC Bologne. Breza s'était joint au CF Montréal le 6 avril dans le cadre d'un prêt.

Le contrat du défenseur Rudy Camacho prend fin en 2021. Élu joueur défensif de l'année chez le CF Montréal cette année, Camacho a rejeté une offre de l'équipe il y a quelques mois, a révélé le directeur sportif Olivier Renard lors de son bilan de fin d'année la semaine dernière.

Dans les prochains jours, l'équipe montréalaise fera le point sur une entente à venir avec le milieu de terrain Lassi Lappalainen.

Lors de son bilan, Renard avait annoncé que l'équipe devait aussi confirmer, incessamment, l'ajout du défenseur central italien Gabriele Corbo, qui a évolué avec le FC Bologne en 2021.

Le CF Montréal retrouvera la compétition entre le 15 et le 17 février prochain pour disputer le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF, à la suite de sa conquête du Championnat canadien, le 21 novembre face au Toronto FC.

Le match retour sera joué entre le 22 et le 24 février. Les Montréalais entameront par la suite leur saison régulière en MLS le 27 février à Orlando.