L’entraîneur des Bruins de Boston est positif à la COVID-19

Cassidy est le premier membre des Bruins à être ajouté à ce protocole cette saison, et il ratera le match de mardi soir face aux Red Wings de Detroit.

Le directeur général Don Sweeney a mentionné après l'échauffement matinal que Cassidy ressentait de légers symptômes.

En vertu du protocole de lutte contre la COVID-19 mis en place par la ligue cette saison, Cassidy devra se placer en quarantaine pendant au moins 10 jours et recevoir le feu vert des médecins avant de revenir à son poste. C'est donc dire qu'il ratera au moins cinq matchs.

L'entraîneur adjoint Joe Sacco le remplacera pendant son absence derrière le banc des Bruins, qui ont gagné cinq de leurs sept derniers matchs.

Les Bruins rendront visite aux Predators à Nashville jeudi, avant d'accueillir le Lightning de Tampa Bay samedi soir.

À St. Louis, le directeur général des Blues Doug Armstrong a indiqué que l'attaquant Tyler Bozak est soumis au protocole de lutte contre la COVID-19. Bozak, qui est âgé de 35 ans, a marqué un but et amassé six mentions d'aide en 21 parties cette saison.

La LNH a reporté cinq matchs jusqu'ici cette saison, trois chez les Sénateurs d'Ottawa et deux chez les Islanders de New York, mais les activités de la ligue n'ont pas été affectées autant que l'an dernier jusqu'ici.