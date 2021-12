Le baseball majeur se prépare pour un autre conflit de travail

La convention collective prend fin à 23 h 59 ce mercredi 1er décembre.

Tout laisse croire qu’un lock-out sera décrété et, comme dans tout conflit de travail, il est impossible de prévoir quand et comment l’affrontement se terminera.

Les propriétaires veulent notamment revoir les modalités de la taxe sur la masse salariale, de l’arbitrage et de l'autonomie des joueurs.

Les joueurs souhaitent améliorer les conditions salariales des jeunes, qui sont actuellement contrôlées par les équipes jusqu’à leur septième saison.

La plus récente proposition des propriétaires relie l’autonomie des joueurs à leur âge plutôt qu’à leur ancienneté. Ça aurait comme résultat d'attacher les jeunes joueurs à leur équipe originale pendant une très longue période.

Par exemple, un joueur comme Vladimir Guerrero fils, qui a signé son premier contrat à 16 ans et qui a atteint l’équipe majeure à l’âge de 19 ans, resterait lié aux Blue Jays de Toronto pendant 14 ans avant de pouvoir offrir ses services dans le marché des joueurs autonomes.

Faut-il ajouter que ça ne fait pas l’affaire des joueurs?

Le système actuel de taxe sur la masse salariale a bien servi les équipes les plus riches en accentuant les disparités avec les formations moins bien nanties.

En 2021, les Yankees de New York ont dépensé autour de 206 millions de dollars pour leur formation de 40 joueurs, à peu près le même montant qu’ils avaient déboursé en 2005 pour une formation de 25 joueurs. Pendant cette période, la valeur de l’équipe a augmenté de façon exponentielle, de 850 millions à 5,1 milliards de dollars.

La taxe de luxe s’applique à ceux qui ont une masse salariale supérieure à 210 millions de dollars. Les propriétaires voudraient l’appliquer à partir de 180 millions et seraient prêts à imposer un plancher de 100 millions.

En plus de ces questions de gros sous, il y aura quelques petites questions de baseball à l’enjeu, comme l’utilisation du frappeur désigné, les programmes doubles de sept manches et les autres ajustements mis en place durant la pandémie.

Aucun doute qu’il sera plus facile de s’entendre sur ces détails que sur les questions de gros sous.

Historique des conflits de travail dans la MLB

1972, grève (86 matchs annulés)

Une première grève des joueurs. Le régime de retraite des joueurs était le principal enjeu. Les propriétaires ont cédé au bout de 13 jours quand ils se sont aperçus que ça coûterait moins cher de répondre à la demande des joueurs que de perdre tous leurs revenus de la saison.

On n’a pas repris les matchs perdus, si bien que toutes les équipes n’ont pas joué le même nombre de rencontres. Les Tigers de Détroit ont remporté le championnat de la Division est de l'Américaine avec 86 victoires contre 70 défaites. Les Red Sox de Boston ont fini 2es avec 85 victoires contre 70 défaites.

Les partisans des Red Sox auraient bien aimé que leur équipe joue un match de plus...

1973, lock-out (0 match annulé)

Les propriétaires ont décrété un lock-out avant les camps d’entraînement. Le processus d’arbitrage était au coeur du litige. Le conflit s’est réglé avec la signature d’une convention collective de trois ans.

La saison s’est déroulée comme prévu après des camps écourtés.

1976, lock-out (0 match annulé)

Les joueurs et leur représentant Marvin Miller ont gagné une cause devant les tribunaux en décembre, ce qui a permis à des joueurs comme Andy Messersmith et Dace McNally de devenir autonomes.

Les propriétaires n’ont pas apprécié et ont décrété un lock-out en mars. Les négociations ont permis de commencer la saison à temps et une entente est survenue en juillet. Les joueurs ont alors obtenu le droit à l’autonomie après six saisons, une modalité qui tient toujours 45 ans plus tard.

1980, grève (0 match annulé)

Les joueurs ont déclenché une grève à une semaine de la fin des camps d’entraînement. Le conflit s’est terminé en reportant à l’année suivante le principal enjeu, celui de la compensation des joueurs autonomes.

1981, grève (713 matchs annulés)

Les propriétaires ont décidé de régler unilatéralement la question de la compensation pour la perte de joueurs autonomes. Ainsi, l’équipe qui faisait signer un contrat à un joueur autonome devait envoyer un joueur de sa formation et un choix au repêchage à l’équipe qui avait perdu ce joueur.

Les joueurs n’ont pas accepté que la décision soit prise unilatéralement et ont déclenché une grève qui s’est amorcée le 12 juin pour se terminer le 31 juillet.

On a séparé la saison en deux et les Expos de Montréal ont gagné le deuxième segment, ce qui leur a permis de participer aux séries éliminatoires, où ils ont vaincu les Phillies de Philadelphie, et d'accéder à la seule série de championnat de leur histoire. Les Montréalais ont cependant perdu cette finale de la Ligue nationale contre les Dodgers de Los Angeles.

1985, grève (0 match annulé)

Ce conflit n’a duré que deux jours. Les enjeux principaux tournaient autour du régime de retraite et de l’arbitrage.

Si les joueurs ont semblé gagner sur l’arbitrage, les propriétaires se sont vengés en appliquant un système de collusion au cours des saisons suivantes. Les équipes s’entendaient pour ne pas offrir de contrats aux joueurs autonomes, une stratégie que les joueurs ont contestée avec succès devant les tribunaux.

1990, lock-out (0 match annulé)

Un autre arrêt de travail dont les enjeux étaient reliés à l’autonomie et à l’arbitrage. On parlait également de partage des revenus et le salaire minimum a finalement franchi les 100 000 $ par année.

Le début de saison a été reporté d’une semaine, mais on a joué un calendrier complet de 162 matchs.

1994-1995, grève (938 matchs, séries éliminatoires et Série mondiale annulés)

La grève de toutes les grèves. Celle qui a causé l’annulation de la Série mondiale pour la première fois de l’histoire et qui a signifié le début de la fin pour les Expos de Montréal.

Les propriétaires ont tenté, sans succès, d’imposer un plafond salarial.

Après l’annulation de la saison 1994, les équipes du baseball majeur ont tenté de disputer la saison 1995 avec des joueurs de remplacement, projet qui s’est heurté à des entraves légales, notamment au Maryland pour les Orioles, et en Ontario, où la loi anti-briseurs de grève empêchait les Blue Jays de jouer à domicile.

Le conflit a pris fin le 2 avril, à la veille du début de la nouvelle saison avec les joueurs de remplacement.

Les Expos ont certainement été l’équipe la plus touchée par le conflit. L’équipe de Felipe Alou occupait le 1er rang lors du déclenchement de la grève.

À la fin du conflit, en moins d’une semaine, l’équipe s’est départie de ses quatre plus hauts salariés. Marquis Grissom, Ken Hill, John Wetteland ont été échangés et Larry Walker a signé un contrat de joueur autonome avec les Rockies du Colorado.