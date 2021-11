La sémantique est la discipline qui s’intéresse au sens des mots. Et depuis que le Canadien a annoncé que son nouveau vice-président exécutif responsable des opérations hockey est un Américain, la sémantique est soudainement devenue très importante dans l’entourage de l’organisation.

C’est un spectacle fascinant.

Rencontrant les représentants des médias pour la première fois depuis une éternité, Geoff Molson a expliqué lundi que les performances de son équipe de hockey lui sont inacceptables et que cette situation l’a convaincu de tourner la page en procédant aux congédiements du directeur général (et vice-président exécutif) Marc Bergevin, du directeur général adjoint Trevor Timmins et du vice- président aux communications Paul Wilson.

Molson a ensuite révélé que ces manœuvres visent à rehausser les standards de l’organisation, notamment en matière de gestion, de recrutement et de développement des joueurs.

Ce sont des objectifs tout à fait louables compte tenu du fait que les lacunes du CH en matière de recrutement ont plombés plus que la moitié du règne de Marc Bergevin.

Qui plus est, on ne saura jamais si le cadre de développement mis en place à Laval au cours des dernières années (l’embauche de Joël Bouchard) aurait pu produire de meilleurs fruits parce que très peu des meilleurs espoirs de l’organisation sont passés par Laval et que Bergevin accordait peu d’attention à son club-école. D’où le départ de Joël Bouchard.

Pour entreprendre cette réingénierie du Canadien, la première embauche que Geoff Molson a faite a donc été celle de Jeff Gorton, qui a longtemps fait carrière (dans des rôles de recruteur, de DG adjoint et de DG) chez les Bruins de Boston et les Rangers de New York.

Mais voilà, à cause du titre et du rang hiérarchique accordé à Gorton, on ne sait plus trop qui se retrouvera dans un rôle de figurant chez le Canadien. Geoff Molson ou le prochain directeur général de l’équipe? Ou les deux?

***

J’ouvre ici une petite parenthèse pour souligner une tendance un peu rigolote qui frappe le sport professionnel nord-américain depuis quelques années.

De plus en plus d’organisations sportives attribuent à leurs dirigeants des titres qui semblent tout droit tirés de bottins de multinationales cotées en bourse alors que, dans les faits, les responsabilités restent souvent les mêmes.

Ainsi, les directeurs généraux sont graduellement devenus des vice-présidents seniors , puis des vice-présidents exécutifs , pour ensuite se muter en présidents des opérations .

Le New York Times soulignait récemment que cette tendance est très forte dans la MLB mais on la voit aussi se répandre dans la LNH.

Un gros blanc bonnet est-il plus efficace qu’un gros bonnet blanc? Telle est la question.

Fin de la parenthèse.

***

Quand on écoute parler le propriétaire du CH, les responsabilités de Jeff Gorton correspondent parfaitement au mandat qu’assument les présidents des opérations hockey au sein de certaines autres organisations de la LNH.

Si l’on se fie aux propos de Geoff Molson, Jeff Gorton campera auprès du futur directeur général du Canadien le même rôle que Cam Neely à Boston, Brendan Shanahan à Toronto, Brian Burke à Pittsburgh ou John Davidson à Columbus.

La responsabilité finale des opérations quotidiennes et des décisions relatives aux hockey reposeront sur les épaules du directeur général, a plusieurs fois répété Geoff Molson. Mais Jeff Gorton permettra au prochain DG francophone de profiter de sa vaste expérience. Le prochain directeur général pourra ainsi discuter, vérifier ou valider ses stratégies auprès de Gorton. Toutefois, après ces discussions, il faut que le directeur général ait le dernier mot sur les gestes à poser, a souligné Molson.

C’est tout à fait logique ainsi. Et comme mentionné plus haut, plusieurs autres organisations, mais pas toutes, fonctionnent de cette façon. Jeff Gorton a d’ailleurs travaillé dans un système semblable chez les Rangers de New York avec John Davidson dans un rôle de président des opérations hockey.

Pourquoi donc ne pas appeler un chat un chat en octroyant un titre de président des opérations hockey à Jeff Gorton?

Parce que Geoff Molson, de toute évidence, tient beaucoup à son rôle de président.

Au cours des dernières années, plusieurs observateurs ont contesté l’expertise de Molson en matière de hockey. Selon ces critiques, le propriétaire n’avait peut-être pas les connaissances nécessaires pour évaluer le rendement de divers sous-secteurs de son club de hockey.

Cela dit, nous sommes au Québec et la plupart des amateurs se sentent suffisamment qualifiés pour juger du rendement du CH.

Or, Geoff Molson a toujours soutenu qu’un grand nombre d’organisations (comme le Lightning et les Red Wings) étaient parfaitement fonctionnelles avec un organigramme classique chapeauté par un seul opérateur (peu importe son titre) qui se rapporte directement au propriétaire.

On fait donc dans la sémantique dans ce cas précis, mais ce n’est pas fini!

***

Durant son point de presse, Geoff Molson est souvent revenu sur le fait que diriger le Canadien est devenu une organisation trop grosse implantée dans un marché trop exigeant pour être dirigée par une seule personne.

C’est ce qui lui a donné l’idée, dont il semble très fier, de créer une direction bicéphale.

Dans notre marché, possiblement le plus grand au monde, diriger cette équipe est une responsabilité très importante. C’est beaucoup pour une seule personne. Je crois que nous maximiserons nos chances de succès avec deux dirigeants aux opérations hockey. (…) Tant le directeur général que Gorton joueront des rôles clés et dirigeront le nouveau départ , a-t-il indiqué.

Deux têtes valent mieux qu’une , dit un sympathique proverbe québécois.

Cependant, en écoutant Molson revenir sans cesse sur ce concept et sur l’importance de bien entourer son prochain directeur général, j’avoue m’être demandé ce que Scott Mellanby et Trevor Timmins pouvaient bien faire au sein de l’administration précédente.

Pour mener à bien les opérations de l’organisation, Marc Bergevin n’était peut-être pas flanqué d’un président des opérations hockey , mais son équipe de gestion comprenait quand même deux directeurs généraux adjoints, Mellanby et Timmins, ainsi qu’un vice-président aux opérations hockey (responsable de la gestion du plafond salarial) en John Sedgwick.

Molson en a donc beurré un brin épais en dressant l’image d’un Marc Bergevin laissé à lui-même et incapable de trouver des interlocuteurs de qualité pour établir et valider ses stratégies.

D’ailleurs, avant d’être conquis par Jeff Gorton, Molson trouvait Scott Mellanby tellement compétent qu’il avait flirté avec l’idée de congédier Bergevin pour promouvoir Mellanby dans le rôle de vice-président exécutif.

On fait peut-être encore dans la sémantique. Mais on peut se demander pourquoi, après avoir longuement réfléchi au cours des dernières semaines, le propriétaire du Canadien en est-il venu à la conclusion que le principal conseiller ou collaborateur du prochain DG du Canadien devait occuper un rang supérieur à ce dernier dans la hiérarchie de l’organisation?

Si c’est le DG qui aura le dernier mot et qui posera sa tête sur le bûcher, en quoi est-ce nécessaire de lui mettre un supérieur dans les pattes?

Il y a donc pas mal de gens qui regardent aller les choses et qui se demandent si le CH est désormais à la recherche d’un directeur général francophone ou d’un porte-parole francophone pour Jeff Gorton.

***

Les questions se posent parce que, c’est encore une question de sémantique, l’embauche de Gorton et la position de Geoff Molson sont interprétées très différemment par la presse anglophone et la presse francophone.

Pour plusieurs confrères anglophones, même si le CH a été dirigé sans interruption par des DG s’exprimant en français depuis 1983, il semble impensable que Jeff Gorton ne soit pas véritablement aux commandes.

Les phrases du genre ne vous trompez pas, c’est Jeff Gorton qui prendra les décisions sont revenues plusieurs fois dans l’actualité depuis deux jours. Et ce, même après les explications fournies lundi par Geoff Molson.

Personne dans le monde du hockey ne doute du fait que le jeune Kyle Dubas (et non Brendan Shanahan) prenne les décisions à Toronto. Mais pour une raison quelconque, dans l’esprit de plusieurs, ce scénario serait farfelu à Montréal.

Ces questions semblent peut-être un brin enfantines en ce moment. Mais avant de se lancer pour de bon à la recherche de leur prochain directeur général, Geoff Molson et Jeff Gorton auraient peut-être intérêt à bien clarifier les choses.

Premièrement, si l’ambiguïté subsiste dans l’esprit du public et dans le monde du hockey, des candidats de grande qualité pourraient poliment virer les talons.

Et deuxièmement, quand la prochaine administration traversera une période difficile (ce qui finira invariablement par arriver), la dernière chose que Geoff Molson souhaitera sera de se retrouver en face de partisans divisés en deux camps, pointant des coupables différents, et dont les récriminations surpasseront les enjeux sportifs.