Finir l’année avec une victoire, le dernier objectif de 2021 pour Jessie Fleming

Après les Jeux olympiques, plusieurs d'entre nous n'avons pas eu le temps de décompresser , a admis Jessie Fleming par visioconférence, lundi. Personnellement, j'ai été concentrée sur la saison en club avec Chelsea dès le retour de Tokyo. J'ai hâte de rentrer à la maison pour les Fêtes et de pouvoir réfléchir à tout ce que nous avons accompli avec l'équipe nationale cette année.

La joueuse canadienne, qui évolue pour le prestigieux club de Londres le Chelsea FC, en première division féminine anglaise, aura beaucoup de choses à apprécier lors de son repos de Noël à London, en Ontario.

Son tir de pénalité converti à la 74e minute de la demi-finale olympique, offrant la victoire 1-0 au Canada contre leurs rivales Américaines, aura permis à la troupe de Bev Priestman de compléter son principal objectif de l'année 2021 : changer la couleur de la médaille olympique de l'équipe nationale féminine canadienne.

Jessie Fleming du Canada qui s'élance pour un tir de pénalité, lors du match pour la médaille d'or des Jeux olympiques de Tokyo. Photo : Getty Images / Naomi Baker

En finale, face à la Suède, Fleming a encore une fois démontré tout son sang froid en réussissant un autre tir de pénalité décisif qui ramenait le score à une égalité 1-1, avant que les Canadiennes ne l'emportent aux tirs aux buts après deux périodes de prolongation.

Portée par ses succès estivaux, Jessie Fleming, titulaire indiscutable en club comme en sélection, n'est toujours pas rassasiée. Son dernier objectif pour 2021 est toutefois plus simple : remporter une victoire contre les Mexicaines, contre qui elles se sont inclinées 2-1 samedi dernier lors du premier de deux matchs amicaux, les dernières rencontres de l'année pour l'équipe nationale.

« On a traversé beaucoup d'épreuves cette année. On partage toutes dans l'équipe le sentiment que demain, nous devons offrir une bonne performance pour terminer ce qui a été une année exceptionnelle pour nous sur une note positive. » — Une citation de Jessie Fleming

Pour y arriver, Fleming espère qu'elle et ses compatriotes sauront être plus agressives en récupération de ballon, de sorte qu'elles puissent générer davantage de chances de marquer .

Une analyse que partage l'entraîneuse-chef de l'équipe nationale, Bev Priestman, qui estime qu'il n'y a aucune chance que les joueuses canadiennes acceptent de clore leur année sur une défaite, selon ce qu'elle observe dans les entraînements.

Bev Priestman en était à ses premiers Jeux olympiques à la barre de l'équipe canadienne féminine de soccer. Photo : Associated Press / Phelan M. Ebenhack

« Les joueuses sont déterminées à donner leur maximum mardi. Elles savent qu'elles n'ont pas su construire suffisamment le jeu avec le ballon samedi dernier. Cette fois, elles devront entamer le match avec l'intensité qui nous est caractéristique si elles souhaitent l'emporter. » — Une citation de Bev Priestman, entraîneuse-chef de l'équipe canadienne de soccer féminin

Cette mentalité qui habitent les joueuses canadiennes est la clé de voûte pour continuer de gagner, croit Priestman.

On ne peut pas devenir les proies, on doit continuer d'être les chasseuses , illustre Priestman. Nous sommes une très bonne équipe quand nous chassons notre adversaire. J'ai toujours cru en l'importance de cultiver la soif de vaincre et le désir de victoire. Je sais que ce groupe va faire tout en son pouvoir pour l'emporter mardi.

Ce dernier match face au Mexique sera aussi la dernière occasion avant 2022 de tester une nouvelle formation composée de 2 pistons latéraux, qui complètent par les ailes une charnière défensive de 3 joueuses. Un ajustement tactique qui survient alors que l'équipe accueille plusieurs nouveaux visages lors de cette aventure au soleil, dont la Québécoise Marie Levasseur, titularisée en latérale gauche samedi, ou encore Victoria Pickett, chargée du même rôle à tribord.