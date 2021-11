Une Québécoise à la barre des Thorns de Portland

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Quatrième personne à diriger cette équipe, Wilkinson a déjà défendu les couleurs de la sélection nationale canadienne. Plus récemment, elle a occupé un poste d’entraîneuse adjointe au sein de l’équipe d’Angleterre.

Âgée de 39 ans, elle se trouvait dans le camp des Anglaises lors des Jeux olympiques de Tokyo, l’été dernier. Elle a aussi tenu un rôle d’adjointe avec le Canada durant la Coupe du monde féminine, en 2019.

Parallèlement, elle a dirigé la sélection canadienne des U-17. Avant de rejoindre Soccer Canada, Wilkinson a aussi dirigé le programme Girls Elite REX qui visait à tracer la voie aux jeunes joueuses vers les rangs professionnels, l’obtention de bourses et vers l’équipe nationale.

Je suis consciente d’hériter d’une culture gagnante remplie de succès, tant sur le terrain qu’à l’extérieur. J’ai beaucoup de respect pour tous ceux qui l’ont bâti , a dit Wilkinson dans un communiqué officiel.

Cette équipe possède une base solide non seulement du côté des joueuses, mais aussi au sein même de l’organisation. C’est un privilège d’avoir l’opportunité de joindre les rangs de ce club , a-t-elle poursuivi.

Wilkinson va retrouver son ancienne coéquipière de l'équipe nationale, Karina LeBlanc, qui a été nommée directrice générale des Thorns au début du mois.

En tant que joueuse avec Équipe Canada, Wilkinson totalise 181 sélections. Elle a remporté deux médailles de bronze olympiques (2012 et 2016), en plus de participer à quatre Coupes du monde FIFA (2003, 2007, 2011 et 2015) avant d’accrocher ses crampons en 2017.