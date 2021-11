Qui est Jeff Gorton, nouveau V.-P. des opérations hockey du Canadien?

Jeff Gorton est un Américain âgé de 53 ans. Natif du Massachusetts, il est diplômé en éducation physique de l’Université Bridgewater State en plus d’être titulaire d’une maîtrise en gestion du sport de Springfield College.

Il n’a que 26 ans quand il fait ses premières armes dans la LNH en tant que directeur du dépistage des Bruins de Boston, lors de la saison 1994-95.

Il occupera ce poste durant cinq ans. Il flaire entre autres les talents de P.J. Axelsson, de Kyle McLaren, de Sergei Samsonov, en plus de mettre la main sur Joe Thornton, tout premier choix en 1997, avant d’accéder au poste de directeur général adjoint.

Son radar continue de tourner à plein régime et Gorton détecte alors des joueurs tels Nick Boynton, Patrice Bergeron, Mark Stuart, David Krejci, Milan Lucic, Brad Marchand et Phil Kessel, les trois derniers lors du même repêchage de 2006.

C’est aussi cette même année qu'il devient directeur général des Bruins par intérim à la suite du congédiement de Mike O’Connell.

Visiblement très bon vendeur, il convainc ensuite les Maple Leafs de Toronto de lui refiler le jeune gardien espoir Tuukka Rask en retour d’Andrew Raycroft, avant de mettre la main sur Zdeno Chara à titre de joueur autonome.

Même s’il n’est plus avec les Bruins quand ils soulèvent la coupe Stanley en 2011, l’équipe lui remet une bague en guise de reconnaissance de son travail de bâtisseur de cette édition championne.

Direction Broadway

Entre-temps, Jeff Gorton se fait montrer la sortie du TD Garden au terme de la saison 2006-2007 après 14 saisons au sein de l’organigramme des Bruins.

Dès l’automne suivant, il accepte de repartir à zéro comme simple dépisteur pour les Rangers de New York. Là encore, il gravit rapidement les échelons, passant à directeur du personnel des joueurs (2008), à directeur général adjoint (2011), avant de succéder à Glen Sather dans le siège du directeur général, en juillet 2015.

Le fauteuil devient éjectable à la conclusion de la saison 2021 quand les Rangers ratent les séries éliminatoires pour une deuxième année de suite.

Il aura quand même eu le temps de laisser sa marque en y allant de l’échange qui a mené Mika Zibanejad des Sénateurs d’Ottawa aux Rangers, lequel est venu s’ajouter à un noyau rempli de promesses comprenant le Russe Artemi Panarin, le Finlandais Kaapo Kakko et le tout premier choix au repêchage de 2020, Alexis Lafrenière.

Sortie abrupte

Jeff Gorton se retrouve en 2021 au cœur de l’affaire qui voit les hauts dirigeants de l’équipe adresser une lettre amère à la Ligue nationale pour sa gestion jugée inadéquate des agressions commises, en mai, par Tom Wilson, des Capitals de Washington, à l’endroit d'Artemi Panarin et de Pavel Buchnevich.

Wilson n’avait écopé que d’une amende de 5000 dollars. Les Rangers réclamaient le congédiement de George Parros, alors directeur du département de la sécurité des joueurs.

À peine 24 heures plus tard, Gorton et le président John Davidson sont remerciés par les Rangers.

Depuis, Gorton oeuvrait comme analyste pour les matchs diffusés sur NHL Network.

Gorton demeure perçu comme un excellent évaluateur de talent qui n’hésite pas à poser les gestes qui s’imposent s’il a le sentiment que cela améliorera la destinée de l’équipe qu’il dirige.

Comme l’a laissé entendre le propriétaire du Canadien, Geoff Molson, durant son point de presse, lundi, Gorton devrait débarquer à Montréal d’ici mercredi pour s’attaquer au dossier du recrutement du prochain directeur général et du nouveau directeur du recrutement du Tricolore.

Et on sait maintenant que Gorton a un contrat à long terme en poche et qu’il va s’installer à Montréal en compagnie de son épouse et de leurs deux fils à temps pour prochaine rentrée scolaire.