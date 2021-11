Lee Elder, premier golfeur noir au Tournoi des maîtres, est décédé

Elder, qui a lutté contre le racisme tout au long de sa carrière, était devenu en 1975 le premier Afro-Américain à fouler l'Augusta National.

La avait décidé de lui rendre hommage lors du dernier tournoi disputé en l'invitant à ouvrir la compétition.

Il est le premier Afro-Américain à avoir disputé un tournoi du circuit professionnel américain en 1961, après que la PGA eut levé l'interdiction d'accès aux compétitions des personnes non blanches.

Elder a remporté son premier tournoi en Floride, en 1974, avant de s'imposer à Houston en 1976, et à Milwaukee et à Westchester en 1978.

En 1975 (au Tournoi des maîtres), je me souviens avoir été extrêmement nerveux au moment d'aller au premier tertre de départ , s'est souvenu Elder cette année.

C'était un jour merveilleux. Tout au long du parcours, j'ai reçu des salves d'applaudissements. Cela m'a aidé à me calmer et à me concentrer sur mon jeu , avait-il ajouté.

Le natif de Dallas, au Texas, a participé cinq fois au Tournoi des maîtres et a remporté la Coupe Ryder, le tournoi qui oppose les meilleurs golfeurs américains aux meilleurs golfeurs européens, en 1979.

Lee Elder était un pionnier, et à bien des égards , a dit le légendaire Jack Nicklaus au site PGATour.com.