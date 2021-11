Le lanceur Kevin Gausman s’entend pour 5 ans avec les Blue Jays

Associated Press

Les Blue Jays de Toronto ont conclu une entente avec le lanceur droitier Kevin Gausman. Le contrat serait d'une durée de cinq ans et d'une valeur de 110 millions $, selon ce qu'a confirmé à l'Associated Press une source proche du dossier.

Pour l'instant, le contrat demeure conditionnel au résultat d'une évaluation médicale.

Âgé de 30 ans, Gausman a compilé une fiche de 14-6 avec une moyenne de points mérités de 2,81 et 227 retraits sur des prises en 192 manches de travail avec les Giants de San Francisco la saison dernière.

En carrière, sa fiche est de 64-72, avec une moyenne de points mérités de 4,02 avec les Orioles de Baltimore, les Braves d'Atlanta et les Giants.

Les Blue Jays s'étaient montrés intéressés par les services de Gausman lors de la précédente saison morte, mais celui-ci avait préféré miser sur lui-même en acceptant un contrat d'un an avec les Giants. La suite lui aura donné raison.

Avec le nouveau contrat accordé précédemment au lanceur Jose Berríos, une entente de sept ans pour 131 millions $, les deux ententes sont les plus lucratives jamais accordées à des lanceurs dans l'histoire de la franchise.

Les Jays misent sur un jeune groupe de joueurs bourré de talent et la direction peut se permettre de dépenser en attendant que ses jeunes vedettes comme Bo Bichette et Vladimir Guerrero fils réclament à leur tour d'imposants salaires.

En plus de Gausman et de Berríos, la rotation de partants des Blue Jays mise sur l'as Hyun-jin Ryu et le jeune Alek Manoah.