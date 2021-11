Qui sera le prochain directeur général du Canadien? 

Le processus pour remplacer Marc Bergevin à la barre du Canadien de Montréal est enclenché. Le propriétaire, Geoff Molson, et le nouveau vice-président aux opérations hockey, Jeff Gorton, voudront donner une direction claire à l’équipe avant le prochain repêchage, qui se tiendra au Centre Bell en juillet prochain et qui s’annonce d’une importance capitale pour l’avenir du club.

Dans le communiqué annonçant les changements à l'état-major du club dimanche après-midi, Molson a déjà indiqué que l’heureux élu devra pouvoir s’exprimer à la fois en français et en anglais. Voici donc une courte liste, non exhaustive, de candidats potentiels pour succéder à Marc Bergevin.

Mathieu Darche

Mathieu Darche a joué 250 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH), dont 149 avec le Canadien entre 2009 et 2012. Le natif de Saint-Laurent est diplômé en commerce international de l’Université McGill.

Il a longtemps été analyste au Réseau des sports (RDS) avant de se joindre au Lightning de Tampa Bay en 2019 à titre d’adjoint au directeur général Julien BriseBois.

Mathieu Darche a terminé sa carrière de joueur dans l'uniforme du Bleu-blanc-rouge. Photo : Reuters / Reuters Photographer

Il a aidé la formation floridienne à remporter deux Coupes Stanley. Auparavant, il était devenu en 2016 président de la Ligue préparatoire de hockey scolaire au Québec.

Daniel Doré

Son nom est apparu dans la courte liste de candidats potentiels en même temps que celui de Jeff Gorton. Le nouveau président aux opérations hockey du Canadien travaille depuis longtemps aux côtés de Daniel Doré, un ancien choix de premier tour des Nordiques de Québec qui n'a joué qu'une poignée de matchs dans la LNH.

Aujourd’hui âgé de 51 ans, le natif de Ferme-Neuve dans les Laurentides a été recruteur pour les Rangers de New York et les Bruins de Boston, aux côtés de Gorton.

Il était notamment le dépisteur affecté à la Ligue de hockey junior majeur du Québec lorsque les Bruins ont déniché Patrice Bergeron au 2e tour au repêchage de 2003. Il pourrait aussi être un candidat pour remplir les fonctions laissées vacantes par Trevor Timmins.

Stéphane Quintal

La semaine dernière, à la chaîne radiophonique 91,9 Sports, Stéphane Quintal a indiqué qu’il aimerait devenir président du Canadien de Montréal si on lui donnait cette possibilité.

L'ancien défenseur est actuellement le vice-président à la sécurité des joueurs de la LNH, une fonction-clé de la ligue. Comme joueur, il a connu deux passages à Montréal entre 1996 et 1999 et entre 2002 et 2004.

Martin Madden fils

Si les Ducks d’Anaheim continuent de connaître du succès chaque saison ou presque, c’est en partie grâce à Martin Madden fils, qui est originaire de la Vieille-Capitale. Diplômé de l’Université McGill, Madden en est à sa 14e saison avec les Ducks.

Martin Madden est au service des Ducks depuis 14 ans. Photo : Courtoisie/Ducks d'Anaheim

Il a supervisé le département du recrutement amateur de 2009 à 2020, avant d’être nommé adjoint au directeur général en juin 2020. Les Jamie Drysdale, Trevor Zegras, Troy Terry et autres John Gibson, qui contribuent actuellement au succès des Ducks, ont été sélectionnés sous sa gouverne.

Il faudrait toutefois que Molson trouve les arguments nécessaires pour le convaincre de s’éloigner du soleil californien, où l’avenir s’annonce radieux après plusieurs saisons de reconstruction, pour venir entamer un nouveau chantier à Montréal.

Danièle Sauvageau

Les femmes font de plus en plus leur place dans la haute administration du hockey. Danielle Goyette a récemment été embauchée par les Maple Leafs de Toronto comme directrice du développement des joueurs, Cammi Granato par le Kraken de Seattle comme recrutrice professionnelle et Émilie Castonguay est l’agente de plusieurs joueurs, dont Alexis Lafrenière.

Danièle Sauvageau après la conquête à Salt Lake City en 2002. Photo : Reuters / Reuters Photographer

Daniele Sauvageau, l’entraîneuse qui a conduit à l’équipe canadienne féminine à la conquête de la médaille d’or lors des Jeux olympiques de 2002, cumule aussi de l’expérience comme directrice générale avec Hockey Canada.

Diplômée en travail social et en gestion des affaires, elle dirige actuellement le Centre de haute performance 21.02 à Verdun.

Aucune femme n'a jamais occupé le poste de DG dans la LNH.

Patrick Roy, Martin Brodeur et Roberto Luongo

L’organisation pourrait finalement se tourner vers un ancien gardien pour trouver son nouvel homme de confiance. Trois des plus grands portiers de l’histoire du circuit Bettman, Roberto Luongo, Martin Brodeur et Patrick Roy, continuent de mener une vie active, à proximité du hockey professionnel.

Roy est de retour dans la LHJMQ après un passage remarqué avec l’Avalanche du Colorado comme entraîneur-chef. Double champion de la Coupe Stanley avec le Tricolore comme joueur, il incarne l'excellence qui caractérisait autrefois l'organisation.

Roberto Luongo, ancien gardien vedette de la LNH, avait eu l'honneur de voir son chandail être retiré par l'organisation des Panthers de la Floride dans un match face au Canadien de Montréal, en mars 2020. Photo : Getty Images / Ben Nelms

Luongo sera adjoint au directeur général de Équipe Canada, lors des prochains Jeux olympiques, et travaille déjà avec l’administration des Panthers de la Floride.

Brodeur, lui, parfait son apprentissage dans un poste de direction avec les Devils du New Jersey, après avoir cumulé de l’expérience semblable avec les Blues de Saint Louis. Il a toutefois indiqué l’été dernier qu’il n’était pas intéressé à occuper de plus hautes responsabilités pour le moment.

Daniel Brière

Fin connaisseur de hockey, Daniel Brière termine actuellement sa maîtrise en administration à la prestigieuse école de finance Wharton, aux États-Unis. L'ancien capitaine des Sabres de Buffalo a aussi connu beaucoup de succès avec les Flyers de Philadelphie, avant de venir poursuivre sa carrière de hockeyeur avec le Canadien. Il a disputé 69 affrontements avec Montréal.

Après avoir accroché ses patins, Brière s'est joint au personnel administratif des Flyers, qui le préparent à un rôle de direction. Il est déjà responsable des Mariners du Maine, un club-école évoluant dans l'ECHL.