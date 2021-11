Le Canadien congédie Marc Bergevin et Trevor Timmins

Le Canadien de Montréal a annoncé dimanche qu'il avait congédié son directeur général Marc Bergevin, son adjoint Trevor Timmins et le vice-président principal aux communications Paul Wilson.

Jeff Gorton se joint au club comme vice-président des opérations hockey, a confirmé l'organisation par communiqué. Un processus s'enclenche dès aujourd'hui pour trouver le successeur de Bergevin comme directeur général. Les candidats devront pouvoir s'exprimer en français et en anglais, a précisé le Canadien.

Dans le communiqué, le propriétaire de l'équipe Geoff Molson a déclaré que le moment était venu de procéder à un changement de leadership [...] porteur d'une nouvelle vision .

En mon nom et au nom de l'organisation, je souhaite remercier Marc Bergevin, Trevor Timmins et Paul Wilson pour leur passion et leur engagement envers notre club au cours des dernières années, a ajouté Molson. Grâce à leur travail acharné, ils ont permis à nos partisans de vivre des moments mémorables, entre autres, l'été dernier lors des séries éliminatoires qui se sont culminées avec la finale de la Coupe Stanley. Nous leur souhaitons tout le succès qu'ils méritent dans la poursuite de leur carrière.

Molson rencontrera les médias lundi matin.

Plus de détails à venir.