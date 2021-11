Antoine Cyr poursuit sur sa lancée à la Coupe du monde de Ruka

Le Gatinois de 23 ans a conclu l’épreuve de poursuite de 15 km en style libre au 12e rang avec un temps de 36 m 22 s 5/10. Il avait réussi son meilleur résultat sur le circuit, samedi, avec une 11e place.

C'était vraiment bien aujourd'hui. J'ai vraiment bien skié. Le parcours était difficile et le temps froid a joué en la faveur des Canadiens qui ont l'habitude d'être dans le froid, a souligné Cyr. C'était une autre excellente course pour toute l'équipe.

Deux coéquipiers de Cyr ont inscrit leurs meilleurs résultats en se classant parmi les 30 premiers. Olivier Léveillé, de Sherbrooke, a terminé 17e en 36:24,4, tandis que Russell Kennedy, de Canmore, en Alberta, s'est classé 21e en 37:03,6.

Les Russes ont monopolisé le podium masculin dominé par Alexander Bolshunov, qui s’est imposé en 35:23,7. Il a tout juste devancé Sergey Ustiugov (35:24,2) et Artem Maltsev (35:24,4).

Dans la poursuite féminine de 10 km, dont le départ a été retardé à deux reprises en raison de la température, les deux Canadiennes se sont aussi classées parmi les 30 premières.

Katherine Stewart-Jones, de Chelsea, au Québec, a réussi la meilleure performance de l’équipe avec le 21e rang et un temps de 28:40,1.

C'était une course vraiment amusante, mais un peu stressante ce matin à cause des retards, a indiqué Stewart-Jones. Je suis heureuse de la façon dont j'ai géré la situation et je me sentais beaucoup mieux qu'hier. Je me sentais plus déterminée à dépasser mes adversaires et à ne pas m'épuiser dès le départ.

Cendrine Browne, de Saint-Jérôme, s’est aussi classée dans le groupe de tête avec une 28e place en 29:56,1.

La Norvégienne Therese Johaug a été la meilleure skieuse de la journée avec un temps de 25:56,0. La Suédoise Frida Karlsson a remporté l’argent en 26:03,8 et la Norvégienne Heidi Weng a récolté le bronze avec un temps de 26:33,9