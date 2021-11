Le slalom géant de Killington annulé après neuf skieuses

Ce rendez-vous dans l'État du Vermont devait marquer le retour de la Coupe du monde de ski alpin féminin en Amérique du Nord pour la première fois en deux ans.

Toutefois, après que neuf compétitrices eurent complété la première manche, la course a été suspendue à cause de forts vents et de la neige. Puis, une demi-heure plus tard, le jury et les organisateurs ont décidé d'annuler la compétition à laquelle était inscrite la Canadienne Valérie Grenier.

La dernière à déplorer la décision a probablement été l'Américaine Mikaela Shiffrin. Encouragée par une foule partisane, Shiffrin a réalisé le chrono le plus lent parmi les skieuses ayant pu prendre le départ.

Son temps l'avait laissée à 1,38 seconde de la Française Tessa Worley, qui occupait alors le premier rang.

Un slalom doit avoir lieu dimanche au même endroit, si la météo le permet.