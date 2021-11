11e à Ruka, Antoine Cyr réalise la meilleure performance de sa carrière

La 11e place du fondeur de 23 ans, avec un temps de 34 minutes 9/100, est le meilleur résultat de sa carrière sur le circuit de la Coupe du monde.

« C'est énorme. En tant qu'athlète, on veut toujours atteindre son plein potentiel et aujourd'hui, j'ai senti que j'étais proche de mon meilleur niveau et presque un top 10 en Coupe du monde, ce qui est fou », a déclaré Cyr, qui en était seulement à une cinquième course sur le circuit. « C'était tellement amusant de faire la course et je suis excité de savoir que je suis capable. Ç'a fait mal, mais je me sentais bien. »

« C'était un parcours classique difficile qui me convenait bien, a continué Cyr. Beaucoup de choses entrent en ligne de compte pour réaliser une bonne performance et avoir une bonne course : la préparation, les skis et la forme sont tous importants. Tout s'est bien passé aujourd'hui.

« J'ai skié tout seul pendant la majeure partie de la course. Je n'ai eu aucun coup de pouce de personne. C'était de la course pure et dure - homme contre homme - et je suis très fier de ce résultat. »

Le Finlandais Iivo Niskanen a remporté l'épreuve en 33 minutes 8 secondes 6/100 devant deux Russes Alexey Chervotkin et Alexander Bolshunov.

L'Albertain Russell Kennedy a terminé au 27e rang, trois rangs devant Olivier Léveillé de Sherbrooke. Du côté féminin, un 10 km classique, la meilleure Canadienne a été Katherine Stewart-Jones avec une 35e position. Cendrine Browne a pris le 49e échelon.

« C'était une excellente journée et un très bon début de saison pour notre équipe », a ajouté Joel Jaques, responsable de la haute performance chez Nordiq Canada. « Antoine a été très fort toute la journée, montrant qu'il peut rivaliser avec certains des meilleurs de ce sport, Russell a repris là où il s'était arrêté l'année dernière, et pour Olivier, récolter des points à sa première course de distance de Coupe du monde en tant que sénior démontre un avenir prometteur. »