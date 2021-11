Kim Boutin décroche l’or au 500 m à Dordrecht

Kim Boutin a signé sa première victoire de la saison en Coupe du monde en s’imposant sur 500 m, samedi, à Dordrecht aux Pays-Bas. Ses coéquipiers Courtney Sarault et Steven Dubois se sont également signalés en remportant des médailles d’argent au 1500 m féminin et au 500 m masculin.

Boutin s’est rapidement installée devant le peloton en finale. L’Italienne Arianna Fontana s’est emparée de la tête le temps d’un virage, mais la patineuse de Sherbrooke n’a pas tardé à la dépasser.

Fontana a conclu au 2e rang, devant la Russe Elena Seregina. Victime d’une chute, la Néerlandaise Suzanne Schulting, championne du monde en titre, a dû se contenter de la 4e place.

Dans la finale B, la Trifluvienne Florence Brunelle s’est classée 4e et elle a terminé l’épreuve au huitième rang.

Pour sa part, la Montréalaise Alyson Charles a été freinée en quarts de finale et a fini 13e.

Du côté masculin, Steven Dubois a obtenu la médaille d’argent au 500m. L’athlète de Lachenaie a pourchassé le Chinois Wu Dajing tout au long de l’épreuve, mais n’a pu trouver l’occasion de tenter un dépassement.

Le Russe Konstantin Ivliev a accompagné Wu et Dubois sur le podium.

Le Sherbrookois Jordan Pierre-Gilles a été victime d’une chute en quarts de finale et a conclu au 15e rang. Pour sa part, le Montréalais Maxime Laoun a dû se contenter de la 26e place.

Courtney Sarault obtient l'argent au 1500 m

Plus tôt en journée, la Néo-Brunswickoise Courtney Sarault a récolté la médaille d'argent à l'épreuve du 1500 m.

Il s’agit d’une troisième médaille cette saison sur la distance pour la Canadienne de 21 ans dans le circuit de la Coupe du monde.

La Sud-Coréenne Yubin Lee, meneuse au classement général du 1500 m, a terminé première. Schulting a complété le podium.

Les Québécoises Camille de Serres-Rainville et Danaé Blais ont été éliminées en demi-finales et ont fini, dans l’ordre, aux 15e et 16e rangs.

Chez les hommes, Dubois s'est classé cinquième. Le Chinois Ren Ziwei qui l’a emporté devant le Néerlandais Sjinkie Knegt. Le Sud-Coréen Jang Hyuk Park a fini troisième.

Les Québécois Pascal Dion et Charles Hamelin ont été pénalisés en demi-finales et ont conclu aux 20e et 21e rangs.

Réactions à venir