Les Pacers trop forts pour des Raptors décimés

Caris LeVert a ajouté 19 points pour les Pacers, qui ont eu le luxe de miser sur sept marqueurs de plus de 10 points. Myles Turner a récolté 17 points et 10 rebonds, Kelan Martin a marqué 15 points et Chris Duarte en a enfilé 12. Malcolm Brogdon et Torrey Craig ont aussi fait leur part avec 11 points chacun. Brogdon a aussi été crédité de 12 passes décisives.

Les Pacers menaient par neuf points à la mi-temps et n'ont jamais vraiment été menacés en deuxième demie.

Dans le camp des Raptors, Fred VanVleet a mené la charge avec 26 points, dont quatre tirs de trois points. Scottie Barnes et Pascal Siakam en ont ajouté 17 chacun. Deux joueurs partants des Raptors, OG Anunoby et Khem Birch, étaient absents pour un deuxième match de suite.

Anunoby ratait un cinquième match de suite en raison de douleurs à la hanche, mais il devrait revenir au jeu sous peu. Dans le cas de Birch, c'est la cinquième fois cette saison qu'il s'absente en raison d'un malaise à un genou.

Les Raptors affronteront les Celtics de Boston dimanche à Toronto.