Au début des années 1990, une simple conversation entre Scotty Bowman et Steve Yzerman a changé le cours de l’histoire des Red Wings de Détroit et de la LNH. Une trentaine d’années plus tard, il serait intéressant de voir ce qui surviendrait si le même type de rencontre survenait entre Dave Tippett et Connor McDavid à Edmonton.

Le nom de Connor McDavid est (encore) sur toutes les lèvres cette saison. Il connaît un autre départ fulgurant.

Il y a trois semaines, McDavid a peut-être inscrit le but le plus spectaculaire des dix dernières années. Une spectaculaire accélération lui a permis, fin seul, de tromper la vigilance de quatre joueurs des Rangers de New York. Ces derniers, impuissants, se sont soudainement transformés en cônes bleus.

Quelques jours plus tard, l’explosif centre des Oilers a atteint la marque des 600 points à son 421e match. Dans toute l’histoire de la LNH, seuls Wayne Gretzky (274 matchs), Mario Lemieux (323), Peter Stastny (394), Mike Bossy (400) et Jarri Kurri (419) avaient atteint ce plateau plus rapidement que lui.

Puis cette semaine, McDavid en a rajouté en obtenant sa 400e mention d’aide à sa 426e rencontre. Et cet accomplissement lui a permis de se faufiler dans un club encore plus sélect parce que dans l’histoire de la LNH, seuls Gretzky (290 matchs), Lemieux (353) et Stastny (411) ont alimenté leurs coéquipiers plus efficacement que lui au même point de leur carrière.

Connor McDavid occupe présentement le 2e rang des marqueurs de la LNH derrière son coéquipier Leon Draisaitl.

Depuis le début de la saison 2017-2018, le Canadien a toutefois inscrit 53 points de plus que l’Allemand, qui est son plus proche poursuivant.

Il y a deux semaines, sur les ondes du réseau ESPN, John Tortorella a donc suscité de très vives réactions en affirmant que McDavid aurait avantage à modifier sa façon de jouer s’il désire sérieusement faire partie d’une équipe championne.

En améliorant son jeu défensif, McDavid donnerait de meilleures chances de gagner à son équipe durant les séries éliminatoires, quand le jeu se resserre , a fait valoir Tortorella. Ce dernier a ajouté que pour qu’une culture gagnante s’installe dans une équipe, il est essentiel que des leaders comme McDavid pratiquent le style qui permet de l’emporter dans les matchs éliminatoires, qui prennent souvent des allures de guerres de tranchées.

Curieusement, plusieurs observateurs ont joyeusement rabroué Tortorella après cette intervention. Certains ont même souligné que son analyse démontrait qu’il n’avait plus sa place derrière un banc de la LNH.

Le coloré entraîneur a tout de même remporté une Coupe Stanley, deux trophées Jack Adams et 673 matchs dans la LNH. Son observation méritait peut-être un peu plus de considération.

C’est ici que devient pertinente la fameuse conversation survenue entre Bowman et Yzerman, à laquelle je faisais référence en début de chronique.

Scotty Bowman est arrivé à la barre des Red Wings en 1993. Il a souvent raconté que ce tête-à-tête avec son capitaine avait été un point tournant dans l’histoire de l’organisation.

J’ai dit à Steve que si nous voulions remporter la Coupe, nous allions obligatoirement devoir nous améliorer défensivement. Et je lui ai souligné qu’il pouvait tracer la voie et incarner ce changement, mais que ses statistiques personnelles allaient en souffrir. Il a tout de suite répondu qu’il voulait gagner et qu’il ne se souciait pas de ses statistiques individuelles.

Quand cette rencontre a eu lieu, Yzerman venait de connaître une saison de 137 points et six saisons consécutives de 100 points et plus. Or, il n’a plus jamais atteint le plateau des 100 points par la suite, mais il a remporté trois Coupes Stanley.

À ses 426 premiers matchs en carrière, Yzerman avait amassé 550 points. Son bilan défensif était toutefois affreux et se situait à… -9! Entre son 427e match et son 1000e, il a inscrit un époustouflant total de 773 points. Mais surtout, à forces égales, il a compilé un différentiel de +139. Il n’était plus le même joueur.

Les exemples comme celui d’Yzerman ne sont pas difficiles à trouver.

Avant de diriger les Red Wings, Scotty Bowman avait été l’entraîneur des Penguins de Pittsburgh. Et sous sa direction, Mario Lemieux (qui était loin de se soucier de sa défense) avait connu les deux meilleures saisons de sa carrière à forces égales en se façonnant un impressionnant bilan défensif de +82.

Et que faisaient les Penguins au début des années 1990? Ils remportaient la Coupe Stanley!

Au cours des dernières années, on a aussi vu Alex Ovechkin peaufiner son jeu en défense pour améliorer les chances de succès de son équipe.

Quand Barry Trotz s’est pointé derrière le banc des Capitals en 2014, Ovechkin venait d’inscrire 51 buts tout en présentant un catastrophique différentiel de -35. Le franc-tireur russe a toutefois adhéré au style préconisé par Trotz. Et en 2018, un brin éméché, il s’est baigné dans une fontaine de Las Vegas pour célébrer sa première conquête de la Coupe.

Tout cela nous ramène à l’analyse de John Tortorella.

Connor McDavid tient constamment les spectateurs sur le bout de leur siège. Tout le monde en convient.

Toutefois, depuis la saison 2019-2020, malgré ses exploits offensifs, il se situe au 86e rang parmi les attaquants de la LNH en termes de possession de rondelle (52 %), à égalité avec… Joel Armia et Anthony Duclair.

Patrice Bergeron domine ses pairs avec un époustouflant taux de possession de 59,6 %.

Les statistiques de la présente saison placent aussi McDavid au 89e rang en ce qui a trait à la possession de rondelle.

Toujours depuis 2019, McDavid s’est aussi retrouvé sur la patinoire pour 139 buts de l’adversaire à forces égales en 139 matchs. Il n’y a que Mark Scheifele (144), des Jets de Winnipeg, qui a fait pire pendant la même période.

Ces carences défensives font en sorte qu’à cinq contre cinq, malgré sa phénoménale production offensive, McDavid ne procure pas aux Oilers un avantage aussi décisif qu’on le croirait.

Au bout du compte, quand les séries se mettent en branle, les arbitres décernent moins de pénalités, les équipes resserrent leur défense au maximum et la production offensive des meilleurs marqueurs diminue légèrement.

Le manque de minutie de McDavid en défense peut donc devenir un enjeu.

Au cours des deux derniers tournois éliminatoires, McDavid et Draisaitl ont d’ailleurs glissé au-delà du 130e rang parmi les attaquants de la LNH en termes de buts marqués/accordés à cinq contre cinq.

Et les Oilers n’ont remporté qu’un seul match sur huit.

John Tortorella, même s’il n’est pas toujours commode, n’est peut-être pas aussi dépassé que certains le croient.