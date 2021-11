La menace surprenante de la WTA à la Chine

Nommez-moi une personne qui peut dire non à la Chine? , déclarait en septembre à un magazine français la présidente de la WTA, Micky Lawler.

Selon Sports Illustrated, le marché chinois représentait le tiers des revenus de la WTA avant la pandémie, estimation qui n’a pas été confirmée par le circuit.

Une photo de Peng Shuai avec un mot-clic partagé sur les médias sociaux. Photo : Radio-Canada / WTA website

Mi-novembre, le circuit menace maintenant de couper ses liens avec le pays en réaction à l’histoire de Peng Shuai, cette ex-no 1 mondiale en double qui a disparue pendant deux semaines après avoir dénoncé une agression sexuelle prétendument commise par un ancien politicien influent du parti communiste chinois.

Malgré plusieurs photos de l’athlète publiées sur les médias sociaux, des doutes subsistent à savoir si elle peut s'exprimer librement.

Même si de plus en plus de ligues, fédérations ou clubs sportifs appuient des causes, la position de la WTA est surprenante selon le sociologue et professeur à la faculté des sciences sociales de l’Université d’Ottawa, Nicolas Moreau.

Les ligues ont la faculté de porter des œillères par rapport à ces phénomènes-là, affirme le sociologue. D’habitude, c’est davantage des athlètes de façons individuelles qui vont s’exprimer et revendiquer un certain nombre de choses concernant les inégalités sociales.

« Une fédération qui boycotte pour protéger un ou une athlète, c'est rare. C’est d'autant plus courageux de la WTA puisque c'est une organisation qui a des liens très proches avec la Chine. Il y a quelque chose qui se joue là, en plus à quelques mois des Jeux olympiques qui se déroulent en Chine, le contexte est d'autant plus tendu. » — Une citation de Nicolas Moreau, professeur à l’Université d’Ottawa

La position ferme prônée par le PDG du circuit féminin de tennis à l’égard de la Chine semble très bien reçue au sein de ses membres. Eugène Lapierre, vice-président chez Tennis Canada, siège aussi au comité des tournois de la WTA.

Je lui ai envoyé un message (à Steve Simon) pour le féliciter, pour lui dire qu'on allait être derrière ses décisions, indique Eugène Lapierre. Oui, je pense que ça prenait du courage, mais il ne l'a pas fait de façon unilatérale, il a consulté les membres du conseil. Ce n'était probablement pas trop difficile d'avoir l'assentiment du côté des joueuses, et je ne pense pas que c’était compliqué non plus du côté des membres des tournois.

« Il y a des choses avec lesquelles on ne peut pas rester entre deux chaises, c'est une bonne chose de se positionner. On verra bien ce qui va advenir (avec la Chine), mais nous sommes d'accord et on le supporte dans cette action-là. » — Une citation de Eugène Lapierre, vice-président de Tennis Canada

Il y a quand même quelques exemples où de grandes organisations sportives ont pris position lorsqu’il est question de droits de la personne. Nicolas Moreau cite en exemple la NBA, réputée beaucoup plus progressiste que le circuit NASCAR ou le golf.

En 2017, la NBA a décidé de ne pas disputer son match des étoiles à Charlotte en Caroline du Nord pour dénoncer l’adoption d’une loi qui, en résumé, obligeait les personnes transgenres à utiliser les salles de bain publiques du sexe inscrit à leur certificat de naissance. La contestation ne se limitait pas seulement à la NBA et finalement, l’article litigieux de la loi a été modifié. La ville de Charlotte a pu accueillir le match des étoiles de la NBA en 2019.

Plus récemment, la ligue de basketball n’a pas tenté de freiner le mouvement Black Lives Matter (la vie des Noirs compte) et lui a plutôt donné beaucoup de visibilité.

Cette année, la ligue de baseball majeur (MLB) a aussi déplacé à Denver son match des étoiles et le repêchage qui devaient avoir lieu en juillet à Atlanta en réaction à l’adoption d’une loi limitant le droit de vote en Georgie.

Il y a une théorie qui me plaît beaucoup et qui soutient que le sport peut être un terrain de résistance, affirme Nicolas Moreau. On le voit avec le présent cas, que certains athlètes, pays ou fédérations peuvent utiliser le sport pour réclamer des droits et pour faire changer des choses socialement. On l'a vu aussi avec la Coupe du monde de soccer ou même avec Kathrine Switzer (la première femme à courir le marathon de Boston en 1967).

Les résultats à moyen et long terme sont très différents, remarque toutefois le sociologue. Les femmes ont maintenant le droit de courir, même sur les longues distances. Mais après les mouvements de Colin Kaepernick (joueur de football américain qui s’est agenouillé en 2016 pendant l'hymne national pour dénoncer le racisme), il s'est fait licencié et est-ce que les choses ont beaucoup changé? C'est un racisme systémique et structurel donc c'est difficile de faire changer les choses. Il y a des individus qui parfois se sacrifient pour ça, les ligues c'est beaucoup plus rare.

Ne pas mêler la politique et le sort

Le Comité international olympique (CIO) a toujours farouchement défendu l’idée que le sport doit être apolitique. Invité à commenter la disparition de Peng Shuai, le CIO a répondu vouloir pratiquer une diplomatie discrète .

Une vision à laquelle n’adhère pas du tout Nicolas Moreau.

C'est faire fi de l'histoire, s’exclame le sociologue. Le baron Pierre de Coubertin dans ses premiers écrits détermine que le sport à une fonction d'éducation, il y a quand même un rôle politique dès le départ, même si ce n’est pas dit explicitement. Le sport est essentiellement politique, il a toujours été utilisé par les gouvernements.

« Les grands événements sportifs c’est de la géopolitique (...) Les Jeux olympiques de Berlin c’était une caricature de ça, Sotchi aussi. C'est ce que l'on appelle du "soft power", ce mot à la mode, de la politique douce. Le Qatar qui organise la prochaine Coupe du monde de soccer c'est pour s'acheter une image politique à l'international, donc oui c'est forcément politique, surtout lorsqu'il est question de "sport business" de haut niveau, ce n'est presque que ça. » — Une citation de Nicolas Moreau, professeur à l’Université d’Ottawa

Jusqu’à présent, le CIO est la seule organisation hors de la Chine à avoir parlé à Peng Shuai. La vidéoconférence entre le président Thomas Bach et la joueuse a eu lieu le 21 novembre dernier et plusieurs ont critiqué le comité, affirmant qu’il jouait le jeu de la Chine. Le Wall Street Journal a révélé mercredi que l’homme visé par les allégations d’agressions sexuelles à l’endroit de Peng Shuai, Zhang Gaoli, a été de 2015 jusqu’à sa retraite en 2018, à la tête d’un groupe de travail pour l’organisation des Jeux de Pékin. Zhang aurait rencontré Thomas Bach en 2016. Son rôle était de faire le lien entre les différents ministères impliqués et les instances olympiques. Le CIO s’est défendu en affirmant qu’il est de notoriété publique que les représentants du CIO rencontrent régulièrement ses homologues au sein des gouvernements, des entreprises et des organisations internationales.

Qui est Steve Simon?

Le PDG de la WTA qui défie la Chine est un homme qu’Eugène Lapierre décrit comme posé et même comme un leader un peu effacé.

Le PDG de la WTA, Steve Simon à Shenzhen en Chine en 2019. Photo : Getty Images / Matthew Stockman

J'adore Steve, je le connaissais déjà depuis un moment parce qu'il était au tournoi d'Indian Wells et c'est le tournoi qui sert un peu de modèle à tout le monde, indique celui qui est aussi directeur de l’Omnium Banque Nationale. Ce n’est pas un gars très exubérant. Dans les réunions ce n'est pas lui qui fait de grands esclandres. À chaque fois qu'il prend la parole, c’est toujours très posé et très clair, on sait à quoi s'attendre avec Steve Simon.

Engagé comme représentant aux ventes du tournoi d’Indian Wells en 1989, il en prend les rênes en 2004. Steve Simon a participé à la relance du tournoi, qui était menacé d’un déménagement en 2006, faute d’investisseurs. C’est en 2015 qu’il devient PDG de la WTA.

Ce n’est pas le gars qui va prendre la lumière tant que ça, ajoute Eugène Lapierre. Il fait son travail et pour moi, il a une capacité de jugement exceptionnelle. Il connaît la business et il a une très bonne vue d’ensemble.

Alors qu’il était toujours directeur d’Indian Wells, Serena Williams l’avait décrit comme étant à l’écoute des joueuses . Il avait d’ailleurs réussi à ce que l’Américaine mette fin à un boycottage du tournoi, qui aura duré 14 ans, en lien avec des incidents racistes.

Quelques années plus tard, il a appuyé publiquement l’ex-no 1 mondiale lorsqu’elle avait dénoncé un double standard entre les hommes et les femmes lors de l’arbitrage des matchs.

Il n'a pas d'agenda personnel, ce qui est assez rare dans le tennis et dans le sport professionnel en général. Il n'a pas sa propre feuille de route, il veut améliorer le tennis féminin. Il se sert de ses connaissances, de son leadership et de son sens du consensus pour faire en sorte que les gens s'entendent. Et je dirais qu’il a un sens de la bienveillance et de l'écoute , souligne le vice-président de Tennis Canada.

Eugène Lapierre croit que Steve Simon sera celui qui va amener le tennis féminin à un autre niveau.