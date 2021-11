La neige force l’annulation de la première descente de la saison, à Lake Louise

C'est ce qu'a annoncé la Fédération internationale de ski (FIS).

En raison des chutes de neige de la veille, des chutes de neige actuelles et des prévisions météo, le jury et le comité organisateur ont décidé d'annuler la descente du jour , a écrit la FIS dans un communiqué.

Il est tombé 25 centimètres de neige la nuit dernière, et il est encore prévu 10 cm vendredi.

L'étape de Lake Louise marque le début des épreuves de vitesse pour les skieurs du circuit. Une autre descente est au programme samedi, suivi d'un super-G dimanche.

Il y a eu deux descentes d'entraînement mardi et mercredi. Mercredi, James Crawford a été le meilleur Canadien avec le 27e rang (+2,04). Broderick Thompson a fini 34e, Brodie Seger 37e et Jeffrey Read 38e. Cameron Alexander a pris la 41e place, Benjamin Thomsen la 61e et Kyle Alexander la 63e.

Le Norvégien Alexander Aamodt Kilde a inscrit le meilleur temps, avec un chrono de 1:44,68.

Le circuit féminin présente deux épreuves à Killington au sud du Vermont, avec un slalom géant samedi et un slalom dimanche.

Les skieuses ont l'habitude de faire du ski libre sur la piste d'entraînement la veille des compétitions. Mais le mauvais temps a là-bas aussi joué de mauvais tours aux organisateurs, forcés de fermer la piste.

La Québécoise Laurence St-Germain fait partie des inscrites au slalom et compte bien faire oublier sa contre-performance de Levi en Finlande.