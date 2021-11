Brad Jacobs continue de gagner aux essais olympiques

Subir trois revers de suite lors d'une récente compétition, c'était peut-être ce qu'il fallait à Brad Jacobs et son équipe, pour être prêts en vue des essais olympiques de curling.

Une élimination hâtive en grand chelem a amené le vétéran à se relever les manches, et on en voit le résultat au SaskTel Centre.

Jacobs a défait le champion en titre Kevin Koe 8-2, jeudi. Il se trouve seul en deuxième place (5-1).

Tout ce qui nous importe est de tout donner à chaque lancer , a résumé Jacobs.

Une fiche de 1-3 au National en Alberta a servi de réveil.

C'était la meilleure chose qui pouvait nous arriver , a dit un membre de son équipe, Marc Kennedy.

Avant cela en saison nous avons très bien joué, mais nos rivaux ont aussi commis plusieurs erreurs.

(Suite au National), nous savions qu'il fallait faire mieux: être mieux préparés et être conscients que les matchs ne seront pas faciles.

À l'avant, Ryan Harnden et E.J. Harnden font du beau boulot pour Kennedy et Jacobs.

L'équipe a gagné ses trois premiers matchs de la compétition.

Jacobs a franchi les essais olympiques en 2013 en route vers l'or olympique à Sotchi, en 2014.

Kennedy, qui s'est joint au club en 2019, a remporté l'or aux JO de 2010, avec Kevin Martin. Il a pris part aux Jeux de 2018 avec Koe.

Brad Gushue (6-1) est assuré de passer en phase éliminatoire, ayant malmené Tanner Horgan 10-1.

Koe et Mike McEwen sont troisièmes, à 4-2.

L'intensité a monté d'un cran parce que l'enjeu est plus grand, a dit Jacobs. Chaque match affecte beaucoup le classement.

Le tournoi à la ronde se terminera vendredi soir.

Le top 3 va participer aux matchs éliminatoires.

Epping (3-3), Jason Gunnlaugson (2-4), Brendan Bottcher (2-5), Horgan (1-5) et Matt Dunstone (1-5) suivent au classement.

Chez les dames, Tracy Fleury (6-0) est assurée de prolonger son séjour, ayant battu Laura Walker 11-7.

Rachel Homan a vaincu Jennifer Jones 7-5, Krista McCarville a gagné 8-7 devant Kelsey Rocque et Casey Scheidegger a battu Jacqueline Harrison 7-6.

Jones (5-2) et McCarville (4-3) suivent au tableau. Kerri Einarson et Scheidegger ne sont pas loin, avec trois gains et trois revers chacune.

Les bris d’égalité et les demi-finales auront lieu samedi.

Les Jeux olympiques de Pékin se dérouleront du 4 au 20 février.