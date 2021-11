Retour des Nordiques: Éric Girard veut rencontrer la LNH

On a 200 milliards $ en dette, et on doit (d'abord) expliquer à nos investisseurs ce qu'on fait, pour emprunter à des taux bas , a dit Girard.

« Dès que mon activité principale, financer le gouvernement du Québec (sera fixée à l'agenda), j'appelle à la Ligue nationale et je demande un rendez-vous (à New York). » — Une citation de Éric Girard

Girard s'est dit étonné de l'engouement pour un retour des Nordiques dans la Vieille capitale.

Plein de gens sont intéressés à une équipe à Québec, a dit Girard. Je suis surpris de l'enthousiasme que ça génère.

Les Nordiques ont déménagé au Colorado à compter de la saison 1995-96; l'Avalanche a remporté la Coupe Stanley au terme de cette première campagne.

Le Colorado a aussi remporté la Coupe Stanley en 2001.

Inauguré en septembre 2015, le Centre Vidéotron est le domicile des Remparts de Québec, dans la LHJMQ.