Gary Trent marque 17 points en un quart, les Raptors battent les Grizzlies

Gary Trent fils a marqué 17 de ses 26 points dans le quatrième quart pour permettre aux Raptors de Toronto de revenir au pointage et de gagner 126-113 contre les Grizzlies, mercredi soir, à Memphis.

Fred VanVleet a inscrit 23 points. Precious Achiuwa, Pascal Siakam et la recrue Scott Barnes en ont ajouté 17 chacun.

Ja Morant a été le plus productif des Grizzlies avec 23 points et 9 passes décisives. Desmond Bane et le Canadien Dillon Brooks en ont mis 20 chacun au tableau.

Memphis avait une avance de 12 points à la mi-temps. Elle a disparu à cause de la précision d’Achiuwa, puis de Trent.

Achiuwa a marqué tous ses points en troisième période, pendant laquelle Toronto s’est imposé 32-21. Les Grizzlies n’avaient plus qu’un point de priorité pour commencer le quatrième quart.

C’est là que Trent est véritablement entré en scène. Il a réussi cinq de ses huit tirs, dont chacun de ses trois tentatives de trois points.