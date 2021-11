Les Penguins trop forts pour les Canucks, Merzlikins blanchit les Jets

Tristan Jarry a réalisé 36 arrêts et 3 buts inscrits en deuxième période ont permis aux Penguins de Pittsburgh de l'emporter 4-1 face aux Canucks de Vancouver.

Bryan Rust, en supériorité numérique, Evan Rodrigues et Zach Aston-Reese ont tour à tour touché la cible au deuxième vingt, et les Penguins n'ont plus jamais regardé derrière.

Le but de Rust était le 15e accordé par les Canucks à court d'un homme en 20 matchs, eux qui ont la pire unité de désavantage numérique de la LNH.

Avec son 6e filet de la saison, Bo Horvat a été le seul à inscrire les Canucks au tableau, avant que Brock McGinn ne scelle l'issue du match avec une minute à faire à la rencontre.

C'était une quatrième victoire de suite pour Jarry, qui a repoussé 116 des 118 tirs qu'il a reçus au cours de cette séquence.

Son homologue Thatcher Demko a stoppé 33 rondelles pour les Canucks.

Merzlikins blanchit les Jets

À Colombus, Elvis Merzlikins a signé le septième jeu blanc de sa carrière et les Blue Jackets ont blanchi les Jets de Winnipeg 3-0.

Elvis Merzlikins a stoppé 29 rondelles pour récolter le septième jeu blanc de sa carrière. Photo : AP / Jay LaPrete

Grégory Hoffman, avec son deuxième filet en carrière, Zach Werenski, qui récolte un point dans un sixième match d'affilée, et Andrew Peeke ont marqué pour les Jackets.

L'attaquant Max Domi, passé du Canadien aux Blue Jackets en octobre 2020 dans un échange contre Josh Anderson, a récolté un point dans un deuxième match consécutif, après avoir été absent des patinoires et suivi le protocole de la COVID-19 de la LNH.