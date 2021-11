Les tournois préparatoires aux Internationaux d’Australie sont de retour

Après un calendrier chamboulé par la pandémie, les tournois de l'ATP et de la WTA en préparation aux Internationaux d'Australie reprendront en janvier avec, en premier lieu, la Coupe ATP à Sydney, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Ce n'est une nouvelle pour personne que la pandémie, la fermeture des frontières et les taux variables de vaccination ont posé un défi de taille , a déclaré le responsable des tournois Craig Tiley.

C'est pourquoi nous avons attendu le plus longtemps possible pour garantir des conditions optimales aux joueurs et aux amateurs, dans un maximum de lieux , a-t-il ajouté.

L'épreuve masculine par équipe de la Coupe ATP, remportée cette année par une équipe russe impitoyable menée par Daniil Medvedev et Andrey Rublev, lancera la saison le 1er janvier à Sydney.

Elle sera suivie une semaine plus tard par la Sydney Tennis Classic, un événement qui combine les hommes et les femmes.

À Melbourne, ce sont deux tournois de la WTA et un de l'ATP qui se tiendront du 3 au 9 janvier, avant les Internationaux, qui débuteront le 17 janvier. Tous les joueurs devront être vaccinés pour y participer.

Il est extrêmement important d'avoir les meilleurs joueurs du monde en compétition dans le pays, pour inspirer la prochaine génération de joueurs et pour augmenter l'intérêt et l'enthousiasme pour notre sport , a conclu Craig Tiley.

Le calendrier d'ouverture de la saison 2021 avait été retardé à plusieurs reprises en raison de la pandémie.

Tous les événements préparatoires ont eu lieu à Melbourne avec des joueurs soumis à des quarantaines dans des hôtels pendant 14 jours.

Sydney et Adélaïde reviennent au calendrier en 2022, contrairement à Brisbane, Perth ou Auckland en Nouvelle-Zélande.