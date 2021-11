Brad Gushue et Tracy Fleury toujours invaincus aux essais olympiques

Brendan Bottcher a de son côté été pratiquement éliminé, après avoir subi une quatrième défaite.

Gushue est demeuré invaincu avec une fiche de 5-0 après avoir gagné 9-4 devant Matt Dunstone au SaskTel Centre.

Bottcher a vu son rendement glisser à 1-4, étant défait 9-7 par Kevin Koe.

Un deux-points au premier bout a donné rapidement à Gushue le contrôle du jeu; il a mis le match hors de portée avec trois points au huitième bout.

Nous jouons bien, mais nous n'avons pas été fantastiques, a déclaré Gushue. Nous avons eu de la chance, mais nous avons quand même réussi des tirs opportuns.

Brad Jacobs a battu Jason Gunnlaugson 7-5 et Mike McEwen a devancé Tanner Horgan 6-5.

Jacobs était seul à la deuxième place avec une fiche de 4-1 suivi par McEwen et Koe qui ont chacun trois victoires et une défaite.

John Epping est en cinquième place avec deux victoires et deux défaites.

Gunnlaugson et Horgan n'ont qu'une victoire en quatre parties et Dunstone n'a pas de victoire en cinq matchs.

Les trois meilleures équipes à la fin du tournoi à la ronde vendredi soir se qualifient pour les matchs éliminatoires du week-end.

Cinq équipes féminines, dont celle de la championne en titre Rachel Homan, ont commencé la journée avec trois défaites chacune à leur fiche.

En après-midi, Homan - qui a raté le podium aux Jeux de Pyeongchang en 2018 - a perdu 11-5 contre Laura Walker. Homan s’accroche à de faibles espoirs pour les éliminatoires avec une seule victoire en cinq rencontres.

Kate Cameron a été autorisée à jouer après avoir reçu un résultat négatif à la COVID-19, a déclaré Curling Canada dans un courriel.

Cameron a raté le match de lundi en raison d'une maladie non précisée et l'équipe était absente mardi.

Tracy Fleury, la seule capitaine féminine invaincue à 5-0, a pris la mesure de Jacqueline Harrison 9-6. Jennifer Jones a battu Kelsey Rocque 8-5 et Krista McCarville s'est offert une victoire de 6-5 sur Kerri Einarson.

Jones était seule en deuxième place avec une fiche de 5-1 et McCarville et Einarson étaient à égalité en troisième position à 3-3. Casey Scheidegger, Walker et Harrison présentent des fiches de 2-3.

Rocque (1-4) a rejoint Homan à la dernière place.

Les bris d'égalité et les demi-finales sont prévus pour samedi. Les gagnants des finales de dimanche représenteront le Canada aux Jeux olympiques de Beijing du 4 au 20 février.

Koe a également raté le podium aux Jeux de 2018. Les Canadiens John Morris et Kaitlyn Lawes ont remporté l'or en double mixte, une discipline qui a fait ses débuts olympiques à Pyeongchang.